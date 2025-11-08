Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên ra tuyên bố rắn liên quan loạt động thái Mỹ-Hàn gần đây 08/11/2025 10:52

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mọi mối đe dọa xâm phạm an ninh, sau loạt động thái từ Mỹ và Hàn Quốc gần đây.

Ngày 7-11, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol ra thông cáo báo chí tựa đề "Nhận thức và đối phó của lực lượng vũ trang Triều Tiên đối với kẻ thù sẽ được thể hiện rõ hơn", cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mọi mối đe dọa xâm phạm an ninh của nước này.

Ông No cáo buộc gần đây quân đội Mỹ ngày càng trắng trợn trong các hành động quân sự nhằm đe dọa an ninh của Triều Tiên và cố ý leo thang căng thẳng chính trị, quân sự trong khu vực, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Bộ trưởng No cho biết rằng trong bối cảnh cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn Freedom Flag vừa diễn ra (từ ngày 3 đến 7-11), sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân siêu lớn George Washington thuộc Hạm đội 7 của Mỹ "báo hiệu một bước vượt mức nghiêm trọng".

Ông Nó nhấn mạnh rằng động thái này tiếp tục đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol. Ảnh: KCTV

Ông No coi việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back đến vùng phi quân sự liên Triều hôm 3-11 là nhằm mục đích “kích động tâm lý hiếu chiến”.

Trong thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên nói rằng Mỹ-Hàn tổ chức cuộc họp tham vấn an ninh thường niên là để bàn về việc tăng cường răn đe đối với Bình Nhưỡng, và đẩy nhanh tiến trình tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường.

Ông No mô tả động thái của phía đối phương là "một biểu hiện rõ ràng và lộ liễu, có chủ đích, về bản chất thù địch trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực".

Vị bộ trưởng đặt câu hỏi về kỳ vọng của cộng đồng quốc tế khi cân nhắc vị thế của Triều Tiên trong tình huống hiện nay và khẳng định "chúng tôi không còn lựa chọn nào khác".

Ông No nói Bình Nhưỡng đã "nhận rõ bản chất thù địch của Mỹ" và sẽ "không né tránh phản ứng".

Tuyên bố nhấn mạnh trong tương lai mọi mối đe dọa xâm phạm phạm vi an ninh của Triều Tiên "sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp" và "sẽ bị xử lý bằng những biện pháp cần thiết".

“Trong tương lai, mọi mối đe dọa xâm phạm phạm vi an ninh của chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và sẽ bị xử lý bằng những biện pháp cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả mọi hành động. Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động tấn công mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với mối đe dọa của đối thủ, với nguyên tắc đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh hùng hậu” - thông cáo nêu rõ.

Mỹ và Hàn Quốc chưa lên tiếng về tuyên bố rắn của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên.

Về phía Hàn Quốc và Mỹ, ngoài các động thái mà Bộ trưởng No đề cập bên trên, ngày 6-11 Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Ji-na cho biết Seoul sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi cần thiết. Phát ngôn của Thứ trưởng Kim được đưa ra sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và tổ chức Triều Tiên liên quan hoạt động tội phạm mạng.

“Trong các vụ đánh cắp tiền mã hóa do Bình Nhưỡng thực hiện, việc phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng, bởi nguồn tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đe dọa hệ sinh thái kỹ thuật số của chúng ta” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Kim.

“Hàn Quốc đã phối hợp cùng các đối tác để ngăn chặn các hoạt động phi pháp, và trong bối cảnh đó, chúng tôi có thể xem xét việc áp đặt trừng phạt nếu thực sự cần thiết” - bà Kim nói thêm.

Washington hôm 4-11 cho biết đã áp lệnh trừng phạt với 8 cá nhân và 2 tổ chức Triều Tiên vì liên quan hành vi rửa tiền, vốn thu được từ hoạt động tội phạm mạng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết động thái này nhằm cắt đứt nguồn tài chính phục vụ các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Thời gian qua Hàn Quốc nhiều lần đưa ra thông điệp mong muốn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từng nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ cho nỗ lực này.

Ông Trump gần đây cũng bày tỏ ý định quay lại châu Á để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nói ông vẫn mong muốn nối lại đàm phán và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

Về vấn đề “phi hạt nhân hóa”, Triều Tiên khẳng định việc phi hạt nhân hóa bán đảo là một “ảo tưởng viển vông”, theo KCNA.