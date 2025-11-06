Triều Tiên cảnh báo đáp trả tương xứng đợt trừng phạt mới của Mỹ 06/11/2025 06:05

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Un-chol cảnh báo Mỹ không nên kỳ vọng rằng các lệnh trừng phạt, chiến thuật gây sức ép và xoa dịu của Washington đối với Triều Tiên sẽ hiệu quả.

Ngày 6-11, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Mỹ - ông Kim Un-chol lên án lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 4-11 công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào 8 cá nhân từ Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, và 2 tổ chức của Bình Nhưỡng, gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. và Ngân hàng Ryujong Credit.

Triều Tiên chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào cá nhân và tổ chức của Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA

Ông Kim chỉ trích rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Washington thể hiện chính sách thù địch đối với Triều Tiên.

"Chừng nào chính quyền Mỹ hiện tại còn thể hiện lập trường thù địch với chúng tôi đến cùng, chúng tôi cũng sẽ đáp trả họ bằng sự kiên nhẫn và theo cách tương ứng” - KCNA dẫn lời ông Kim.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Washington không nên kỳ vọng rằng các chiến thuật gây sức ép, xoa dịu và đe dọa của Washington đối với Triều Tiên sẽ hiệu quả.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên không phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trong chuyến công du gần đây nhất của nhà lãnh đạo Mỹ tới Hàn Quốc nhân dịp diễn ra Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Dù vậy, nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seong-kweun dẫn báo cáo từ cơ quan tình báo nước này rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Trump “và sẽ tìm cách liên lạc khi các điều kiện chín muồi”, theo hãng thông tấn Yonhap.

Dù cuộc gặp được đề xuất gần đây với ông Trump tại Hàn Quốc không thành hiện thực, nhưng “nhiều dấu hiệu cho thấy” Bình Nhưỡng “đã có sự chuẩn bị hậu trường cho khả năng nối lại đối thoại với Mỹ”, vị nghị sĩ bổ sung.

Một nghị sĩ khác là ông Park Sun-won nói rằng cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng Bình Nhưỡng có thể theo đuổi một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim vào tháng 3-2026, sau hàng loạt sự kiện như các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, duyệt binh quân sự và đại hội đảng của Triều Tiên dự kiến diễn ra đầu năm tới.