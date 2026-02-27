Ông Zelensky nói muốn gặp ông Putin, dự báo về đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo 27/02/2026 08:09

(PLO)- Kiev kỳ vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ mở đường cho một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ngày 26-2, các quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại khách sạn Hotel des Bergues (TP Geneva, Thụy Sĩ) để thảo luận về các kế hoạch tái thiết Ukraine hậu chiến, theo hãng tin Al Jazeera.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ năm.

Phát biểu trong thông điệp toàn dân phát đi tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết "đã có sự sẵn sàng cao hơn cho cơ chế đàm phán ba bên tiếp theo".

Nhắc lại mong muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Zelensky nói thêm rằng cần phải chuẩn bị cho "một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo".

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Cơ chế này có thể giải quyết được nhiều vấn đề" - ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết vòng đàm phán tiếp theo với Nga do Mỹ làm trung gian nhiều khả năng sẽ diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vào đầu tháng 3.

Trên nền tảng Telegram, ông Rustem Umerov - người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại Geneva - thông báo các nhà đàm phán đang nỗ lực hoàn thiện các vấn đề kinh tế và an ninh nhằm "giúp cuộc gặp 3 bên sắp tới với Mỹ và Nga diễn ra thực chất nhất có thể".

“Chúng tôi đã cùng phía Mỹ soạn thảo chi tiết một văn kiện về việc tái thiết Ukraine” - ông Umerov phát biểu sau cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, trong đó có 2 đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Các bên đã “thống nhất những lập trường nhằm tạo nền tảng cho các thỏa thuận tiếp theo”, ông Umerov cho biết thêm.

Trước cuộc gặp nói trên, ông Umerov từng cho biết các công việc đang được tiếp tục “trong khuôn khổ của tiến trình đàm phán”. Theo ông, các đại biểu tham dự sẽ xem xét “các cơ chế hỗ trợ kinh tế và phục hồi Ukraine, các công cụ thu hút đầu tư, cùng các khuôn khổ hợp tác dài hạn”.

Ông Umerov cho biết cuộc gặp cũng bao gồm việc chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo với Nga, đồng thời nhấn mạnh việc “cần thiết phải đồng bộ hóa các lập trường trước giai đoạn này”.

Các cuộc đàm phán cũng sẽ thảo luận về khả năng trao đổi tù binh, người đứng đầu phái đoàn Ukraine tiết lộ.

“Chúng tôi đang tập trung vào các giải pháp thực tiễn” - ông Umerov khẳng định.

Ở một diễn biến liên quan, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, cũng đã tiến hành đàm phán với giới chức Mỹ tại Geneva vào ngày 26-2.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti (Nga), ông Dmitriev từ chối bình luận về kết quả của cuộc gặp.

Các vòng đàm phán trước đây do Mỹ dẫn dắt giữa Nga và Ukraine tại Geneva cũng như Abu Dhabi đều chưa đạt được bước đột phá nào, đặc biệt là đối với điểm nghẽn chính liên quan vấn đề lãnh thổ.