Nga phác thảo kỳ vọng đối với ứng viên Tổng thư ký LHQ tiếp theo 27/02/2026 06:15

(PLO)- Nga kỳ vọng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo sẽ nghiêm túc tuân thủ Hiến chương của tổ chức, có cách tiếp cận phù hợp trong vấn đề Ukraine.

Ngày 26-2, Giám đốc Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov nói rằng Moscow kỳ vọng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) trong tương lai sẽ nghiêm túc tuân thủ Hiến chương của tổ chức, thực thi các nguyên tắc một cách tận tâm và không chọn lọc, đồng thời không làm suy yếu tính chất liên chính phủ của LHQ, theo hãng thông tấn TASS.

Ở giai đoạn hiện nay, phía Nga “đang theo dõi các ứng viên và ghi nhận cách tiếp cận của họ đối với những vấn đề quốc tế then chốt cũng như cải tổ LHQ” - ông Logvinov nói, nhấn mạnh quá trình này là cần thiết để khôi phục uy tín của tổ chức.

“Tổng Thư ký LHQ trong tương lai phải nghiêm túc tuân thủ Hiến chương LHQ, áp dụng các nguyên tắc của văn kiện này một cách tận tâm và không chọn lọc, đồng thời bảo đảm tính chất liên chính phủ của tổ chức và ‘phân công chức năng’ giữa các cơ quan chủ chốt của LHQ” - nhà ngoại giao Nga lưu ý.

Giám đốc Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov. Ảnh: TASS

Theo ông Logvinov, một khía cạnh then chốt trong công việc của Tổng Thư ký LHQ là định hình cơ cấu nhân sự của Ban Thư ký. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “cơ quan này đã bị người phương Tây chi phối”.

“Phần lớn các vị trí cấp cao do đại diện của các nước thiểu số phương Tây hoặc các quan chức mang song tịch phương Tây nắm giữ” - ông Logvinov nói.

Ông nhấn mạnh tình trạng hiện nay cần được khắc phục khẩn cấp, và việc tuyển chọn nhân sự phải được tiến hành trên cơ sở địa lý rộng rãi nhất có thể, đúng theo Điều 101 của Hiến chương LHQ.

Cũng theo nhà ngoại giao này, Nga sẽ đặc biệt chú ý đến lập trường của các ứng viên đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi kỳ vọng người đứng đầu Ban Thư ký LHQ trong tương lai sẽ xem xét thỏa đáng các quan ngại của chúng tôi, trước hết là thừa nhận rằng việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện nay là chìa khóa cho một giải pháp hòa bình lâu dài” - ông Logvino nêu rõ.

Ông Logvinov cho biết Nga sẽ tiếp cận việc lựa chọn cá nhân cụ thể một cách nghiêm ngặt nhất, tính đến hồ sơ hoạt động, các tuyên bố về ý định và quan trọng nhất là mức độ tương đồng trong cách tiếp cận của họ đối với các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của LHQ.

Khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ sẽ bắt đầu các cuộc gặp với ứng viên cho vị trí Tổng Thư ký tiếp theo vào cuối tháng 4, và dự kiến lựa chọn vào cuối tháng 7. Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31-12.

Tổng Thư ký do Hội đồng Bảo an LHQ bầu chọn và được Đại hội đồng phê chuẩn. Nhiệm kỳ là 5 năm và có thể tái cử. Không có giới hạn về số nhiệm kỳ, dù đến nay chưa ai giữ chức vụ này quá 10 năm.

Theo thông lệ đã được thiết lập, người đứng đầu LHQ không được lựa chọn từ đại diện của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp.