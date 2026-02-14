LHQ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba, cảnh báo vi phạm quyền con người 14/02/2026 06:17

(PLO)- Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang cản trở việc cung cấp dầu cho Cuba xét tới tình hình nhân đạo hiện nay tại quốc đảo Caribe.

Ngày 13-2, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) Volker Türk kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang cản trở việc cung cấp dầu cho Cuba, chỉ trích những gián đoạn trên diện rộng mà các biện pháp này gây ra là hành vi vi phạm quyền con người, theo tờ The New York Times.

Việc Cuba mất nguồn nhập khẩu dầu kể từ khi Mỹ kiểm soát ngành dầu mỏ tại Venezuela, nhà cung cấp lớn nhất của Havana, đã làm tê liệt nền kinh tế của đảo quốc Caribe.

“Chúng tôi hết sức lo ngại trước cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng trầm trọng ở Cuba trong bối cảnh lệnh cấm vận tài chính và thương mại kéo dài hàng chục năm, các hiện tượng thời tiết cực đoan, cùng những biện pháp gần đây của Mỹ nhằm hạn chế các chuyến hàng dầu” - bà Marta Hurtado, người phát ngôn văn phòng của ông Türk tại Geneva, nói với các phóng viên.

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) Volker Türk. Ảnh: KEYSTONE/Martial Trezzini

Tháng trước, sau khi ngừng các chuyến hàng dầu từ Venezuela tới Cuba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép lên quốc đảo này bằng cách tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” liên quan điều ông gọi là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt nghiêm trọng” từ Cuba do các hành động thù địch chống lại Mỹ.

Ông Trump cảnh báo áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào gửi dầu tới Cuba, một động thái mà các chuyên gia nhân quyền LHQ lên án là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Tình trạng thiếu nhiên liệu tại Cuba đã làm suy giảm khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân, đồng thời ảnh hưởng tới hoạt động của các bệnh viện, bà Hurtado lưu ý.

Theo người phát ngôn, ông Türk kêu gọi tất cả các quốc gia dỡ bỏ bất kỳ biện pháp nào cản trở việc vận chuyển dầu tới Cuba, xét tới tác động đối với người dân.

“Các mục tiêu chính sách không thể biện minh cho những hành động mà bản thân chúng vi phạm quyền con người” - bà Hurtado nói thêm.

Trước đó, ngày 4-2, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo Cuba có nguy cơ rơi vào tình trạng “sụp đổ nhân đạo” nếu nhu cầu năng lượng không được đáp ứng.

Chia sẻ với báo giới tại New York, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ - cho biết ông Guterres “vô cùng quan ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba”, và nhấn mạnh rằng tình hình này sẽ “xấu đi, thậm chí sụp đổ”, nếu Cuba không được đáp ứng nhu cầu dầu mỏ.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của phía LHQ.