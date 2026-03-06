Ông Zelensky: Mỹ nhờ Ukraine hỗ trợ đối phó UAV Shahed của Iran 06/03/2026 05:50

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hỗ trợ Mỹ đối phó UAV Shahed của Iran trong bối cảnh có thông tin Mỹ và Qatar muốn mua UAV đánh chặn của Kiev.

Ngày 5-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ cung cấp cho Mỹ “những nguồn lực cần thiết” để giúp đối phó máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran, theo tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Mỹ về sự hỗ trợ cụ thể nhằm bảo vệ trước UAV Shahed tại Trung Đông” - ông Zelensky viết trên Telegram.

“Tôi đã chỉ đạo cung cấp các nguồn lực cần thiết và bảo đảm sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine để bảo đảm mức độ an ninh cần thiết” - ông nói thêm, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine cũng nhận được các đề nghị tương tự từ các quốc gia Trung Đông và ông chỉ chấp thuận nếu những thỏa thuận này không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng Kiev sẵn sàng trao đổi UAV để đổi lấy tên lửa phòng không.

Tờ Financial Times trước đó cùng ngày dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine rằng Lầu Năm Góc và ít nhất một quốc gia vùng Vịnh đang đàm phán để mua các thiết bị đánh chặn do Ukraine sản xuất nhằm chống UAV Iran.

Tờ báo cho biết thêm các nước vùng Vịnh trước đây phải dựa vào tên lửa Patriot đắt đỏ để đối phó UAV Iran, nhưng kho dự trữ đang giảm dần và họ đang quan tâm đến kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV Shahed.

“Ukraine đã tiên phong sử dụng các thiết bị đánh chặn sản xuất hàng loạt, chỉ tốn vài nghìn USD mỗi chiếc, để tiêu diệt các phiên bản Shahed của Nga được phóng theo từng đàn nhằm vào các thành phố Ukraine” - theo Financial Times.

Hãng Reuters ngày 5-3 cũng dẫn nguồn tin rằng Mỹ và Qatar đang thảo luận với Ukraine về việc mua các UAV đánh chặn do Ukraine sản xuất như một giải pháp chi phí thấp để bắn hạ UAV Shahed của Iran.

Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu và diễn ra giữa các quan chức chính phủ, không phải giữa các công ty. Công nghệ được đề cập bao gồm các hệ thống có thể phát hiện UAV đối phương đang bay tới và gây nhiễu tín hiệu liên lạc của chúng.

Một nguồn tin thứ hai cho biết một phái đoàn Ukraine đã đến thủ đô Doha (Qatar) trong tuần này để gặp các quan chức Qatar và chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine trong phòng thủ UAV. Theo nhà ngoại giao này, một phái đoàn khác cũng đã đến thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Những ngày qua, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào các nước vùng Vịnh sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Các nước vùng Vịnh đã đánh chặn được phần lớn các cuộc tấn công này, sử dụng hệ thống Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất - loại mà Ukraine cũng dựa vào để bảo vệ hạ tầng năng lượng và quân sự trước tên lửa Nga.

Tuy nhiên, trong 4 năm chiến sự, Ukraine đã phát triển các phương thức rẻ hơn nhiều để bắn hạ UAV cảm tử Shahed. Kiev cho biết Moscow đã phóng 19.000 UAV tầm xa vào Ukraine trong mùa đông này và phần lớn đã bị bắn hạ.

Mỹ, Nga, Qatar chưa bình luận về các diễn biến trên.