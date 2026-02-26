Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp tới Iran trước giờ đàm phán, cả Cuba và Triều Tiên 26/02/2026 15:21

Ngày 25-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phát đi một số thông điệp đối với Iran, Cuba và Triều Tiên, theo website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Về phần Iran, Ngoại trưởng Rubio cảnh báo việc Tehran không sẵn sàng thảo luận với Washington về chương trình tên lửa đạn đạo là “một vấn đề lớn”.

Theo ông, Iran sở hữu “hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn” có thể đe dọa lực lượng Mỹ, các căn cứ và đối tác của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, Tehran còn có các năng lực hải quân “đe dọa hoạt động hàng hải và tìm cách uy hiếp Hải quân Mỹ”, cùng những vũ khí thông thường “được thiết kế để tấn công Mỹ”.

Tuy vậy, ông Rubio nói rằng các cuộc đàm phán tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 26-2 chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân, và Washington hy vọng có thể đạt được tiến triển.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: BNG Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Iran vì “tìm cách tiến tới thời điểm mà cuối cùng họ có thể” làm giàu uranium, dù thừa nhận hiện tại nước này chưa thực hiện.

“Họ không cần phải làm giàu uranium để sản xuất điện hạt nhân. Thực tế, Iran cũng không thực sự cần đến điện hạt nhân, bởi nước này có nguồn khí tự nhiên rất dồi dào. Vì vậy, việc họ vẫn kiên quyết làm giàu uranium, lại còn xây dựng các cơ sở trong lòng núi, khiến người ta khó có thể không đặt câu hỏi về mục đích thực sự đằng sau” - ông Rubio đặt nghi vấn.

Trước câu hỏi liệu cuộc gặp ngày 26-2 ở Geneva có phải là cơ hội cuối cùng cho ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ cho biết con đường đối thoại vẫn luôn được duy trì. Ông nói thêm rằng ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tìm kiếm những bước tiến thông qua các biện pháp ngoại giao.

Khi được hỏi về thông tin lan truyền rằng liệu ông có đang đối thoại với cháu của cựu Chủ tịch Quốc hội Cuba Raul Castro, ông Rubio nói rằng sẽ không bình luận về bất kỳ cuộc trao đổi nào hiện có.

“Mỹ luôn sẵn sàng trao đổi với các quan chức của bất kỳ chính phủ nào, nếu họ có thông tin muốn chia sẻ hoặc có những quan điểm muốn truyền đạt tới Mỹ. Vì vậy, dù là với một cá nhân ở Cuba, hay có thể một ngày nào đó là ở Triều Tiên, hoặc ngay lúc này là Iran, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Điều đó dĩ nhiên khác với đàm phán, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những quan điểm mà các bên khác đưa ra” -ông Rubio nói.

Vị ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế vô cùng nghiêm trọng và mang tính thảm họa.

“Nếu họ đưa ra đề xuất chia sẻ thông tin về những thay đổi trong hệ thống mà chúng tôi có thể chấp nhận, hoặc các biện pháp họ sẵn sàng thực hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ lắng nghe” - ông Rubio nói.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng Cuba cần phải thay đổi và việc thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Theo ông, quá trình này không nhất thiết diễn ra ngay lập tức hay chỉ trong một sớm một chiều, bởi trên thực tế thế giới đang chứng kiến những lộ trình chuyển đổi tương tự, trong đó có trường hợp của Venezuela.

“Nếu họ muốn thực hiện những cải cách mạnh mẽ đó, thì rõ ràng Mỹ rất mong muốn điều đó và sẵn sàng hỗ trợ” - ông Rubio tuyên bố.

Cuba, Triều Tiên, Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Rubio.