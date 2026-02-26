Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio lên tiếng vụ Cuba bắn tàu Mỹ 26/02/2026 09:27

(PLO)- Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Washington sẽ tự thu thập thông tin, chưa vội tin kết luận từ Havana, đồng thời gọi vụ việc là "hết sức bất thường".

Ngày 25-2, phía Mỹ lập tức lên tiếng sau khi có tin lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba nói rằng đã có hành động đáp trả một tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba và nổ súng vào một đội tuần tra của Havana.

Theo tờ New York Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ làm rõ vụ đấu súng ngoài khơi liên quan Cuba, vốn khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra và sau đó sẽ có phản ứng phù hợp” - ông Rubio nói.

Vị ngoại trưởng thừa nhận đây là sự việc “hết sức bất thường”, bởi “những vụ đấu súng công khai trên biển như vậy không phải là điều xảy ra hàng ngày”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

Ông Rubio tỏ ra thận trọng với cách lý giải của phía Cuba, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ thu thập “thông tin của riêng mình” về vụ việc.

“Phần lớn thông tin mà chúng tôi hiện có vẫn là những gì phía Cuba cung cấp cho công chúng và cho chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận chỉ dựa trên những gì họ nói. Mỹ sẽ phản ứng một cách phù hợp dựa trên những thông tin mà chúng tôi xác minh được” - ông Rubio nói.

Theo ông Rubio, các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Havana vẫn đang làm việc để tiếp cận những người trên con tàu, nhằm xác định liệu họ có phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hay không.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Ngoại trưởng Marco Mỹ Rubio đã báo cáo cho ông về vụ việc và chính quyền Mỹ đang theo dõi sát sao, nhưng hiện vẫn “chưa nắm được nhiều chi tiết”.

“Hy vọng mọi chuyện không tệ như những gì chúng tôi lo ngại, nhưng tôi không thể nói thêm vì đơn giản là chưa có thêm thông tin” - ông Vance nói.

Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba đã bắn chết 4 người và khiến 6 người bị thương trên một tàu cao tốc có đăng ký tại Mỹ sau khi tàu này xâm nhập vùng biển Cuba hôm 25-2 và nổ súng vào một đội tuần tra của Cuba, đài RT dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Cuba.

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra gần bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara, khi các đơn vị cảnh sát biển Cuba chặn một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida (Mỹ) hoạt động cách bờ khoảng một hải lý. Con tàu được cho là đã xâm nhập trái phép vùng biển Cuba và bị yêu cầu xác minh danh tính trước khi nổ ra đấu súng.

Bộ này nói rằng những người trên tàu cao tốc đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba. Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba đã bắn trả, khiến 4 người trên tàu cao tốc thiệt mạng và 6 người bị thương. Những người này sau đó được điều trị y tế.

Phía Cuba cho biết đã xác định được danh tính 6 người bị bắt giữ trên con tàu, đều là công dân Cuba cư trú tại Mỹ. Trong đó 2 người tên là Amijail Sanchez Gonzalez và Leordan Enrique Cruz Gomez, từng bị truy nã tại Cuba vì bị nghi ngờ lên kế hoạch tiến hành các hành vi khủng bố.