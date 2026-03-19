Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ điều trần Thượng viện về vấn đề Iran 19/03/2026 12:56

(PLO)- Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ – bà Tulsi Gabbard từ chối bình luận về việc Iran có gây ra “mối đe dọa hạt nhân cận kề” hay không, song cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một thành công chiến lược.

Ngày 18-3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ – bà Tulsi Gabbard ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Trong phiên điều trần, bà Gabbard đã đưa ra nhiều quan điểm liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đang diễn ra, theo tờ The Washington Post.

Trong phát biểu mở đầu, bà Gabbard cho rằng Iran có thể phải đối mặt những thách thức ngày càng tăng khi nền kinh tế suy yếu. Tuy nhiên nước này và các lực lượng thân Iran “tiếp tục tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ – bà Tulsi Gabbard trong phiên điều trần hôm 18-3. Ảnh: USA TODAY

Đáng chú ý, trong bài phát biểu mở đầu, bà nêu rõ đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về khả năng hạt nhân của Iran.

Bà Gabbard nói rằng sau khi quân đội Mỹ ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran vào mùa hè năm 2025, Tehran đang “cố gắng phục hồi” sau “thiệt hại nghiêm trọng” do chiến dịch tấn công này gây ra. Tuyên bố này được cho là khác với bài phát biểu được chuẩn bị trước đó, vốn cho rằng Iran không nỗ lực tái khởi động chương trình hạt nhân sau khi bị Mỹ tấn công.

Trong phiên điều trần, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào Iran là một thành công chiến lược. Bà Gabbard cho biết theo báo cáo đánh giá mối đe dọa toàn cầu hàng năm, khả năng triển khai quân sự thông thường của Iran đã “bị phá hủy phần lớn” và vị thế chiến lược của Iran “đã bị suy giảm đáng kể”.

Dù vậy, bà Gabbard từ chối bình luận về việc Iran có gây ra “mối đe dọa hạt nhân cận kề” như chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước đó không.

“Chỉ có tổng thống mới có thể xác định điều gì là mối đe dọa cận kề và điều gì không phải là mối đe dọa cận kề” – bà Gabbard nói.

Bà Gabbard và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cũng cho biết Mỹ đã dự đoán được động thái của Iran trong việc kiểm soát eo biển Hormuz.

"Từ lâu đã có đánh giá của cộng đồng tình báo rằng Iran có khả năng sẽ sử dụng eo biển Hormuz làm đòn bẩy" – bà Gabbard nói.

Phiên điều trần của bà Gabbard diễn ra trong bối cảnh Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent thông báo từ chức, viện dẫn sự hoài nghi về cuộc chiến của Mỹ hiện nay với Iran. Điều này gây nên một số hoài nghi về nguyên nhân chính quyền Trump tham gia cuộc xung đột với Iran.