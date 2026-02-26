Đại diện Thương mại Mỹ: Thuế quan với một số nước sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn 26/02/2026 06:24

Ngày 25-2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng mức thuế quan của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, so với mức 10% mới được áp dụng, theo hãng tin Reuters.

Nói trên chương trình “Mornings with Maria” của đài Fox Business Network, ông Greer cho rằng kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm thay thế các mức thuế khẩn cấp bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ bằng các mức thuế mới – bao gồm thuế tạm thời theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, có hiệu lực từ ngày 24-2 với mức 10% – là phù hợp với các thỏa thuận thương mại hiện hành.

Ông cho biết các cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng sẽ là trọng tâm của nỗ lực thay thế này. Các cuộc điều tra nhắm vào những quốc gia xây dựng công suất công nghiệp dư thừa, sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ hoặc trợ cấp cho gạo, hải sản và các mặt hàng khác.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: BLOOMBERG

“Hiện tại, chúng ta đang áp mức thuế 10%. Mức này sẽ tăng lên 15% đối với một số nước và có thể còn cao hơn với những nước khác, và tôi cho rằng sẽ phù hợp với các mức thuế mà chúng ta đã chứng kiến” - ông Greer nói.

Phát ngôn sau đó trên Bloomberg TV, ông Greer cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị một tuyên bố nhằm nâng mức thuế tạm thời lên 15% “ở những nơi phù hợp”. Ông nói thêm rằng động thái này sẽ “tạo điều kiện” cho các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhưng không cung cấp chi tiết.

Đại diện Thương mại Mỹ lưu ý rằng chính quyền muốn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý khi tăng thuế.

“Bất cứ khi nào chúng tôi áp thuế, sẽ có các lợi ích nước ngoài muốn hạ mức thuế đó xuống. Vì vậy, họ sẽ kiện chúng tôi” - ông Greer nói.

Khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có sẵn sàng áp mức thuế mới rất cao đối với hàng hóa Trung Quốc hay không, ông Greer đáp: “Chúng tôi không có ý định leo thang vượt quá các mức hiện tại. Chúng tôi thực sự muốn tuân thủ thỏa thuận đã đạt được với họ”.

Cũng theo ông Greer, một đạo luật thương mại gần 100 năm tuổi – Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 – “vẫn còn hiệu lực” và có thể hữu ích trong một số trường hợp khi các quốc gia phân biệt đối xử với thương mại Mỹ so với các nước khác. Quy định này cho phép áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết trọng tâm chính vẫn là các cuộc điều tra theo Điều 301 nhắm vào từng quốc gia và các cuộc điều tra theo Điều 232 về an ninh quốc gia đối với các ngành chiến lược, những lĩnh vực mà thuế quan đã chứng minh được “tính bền vững rất cao”.

“Chúng đã vượt qua sự xem xét pháp lý trong quá khứ và lần này sẽ tiếp tục như vậy ” - ông Greer nói.