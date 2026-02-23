Các nước phản ứng thế nào trước diễn biến thuế quan mới từ Mỹ? 23/02/2026 12:06

(PLO)- Chính phủ các nước đang theo dõi sát sao diễn biến liên quan thuế quan Mỹ sau khi Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nâng thuế quan toàn cầu đối với hàng hóa nhập khẩu lên 15%, sau khi Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp thương mại trước đó của ông.

Trước diễn biến này, chính phủ các nước đang đánh giá tác động của mức thuế mới đối với các ngành then chốt, kế hoạch đầu tư và đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Liên minh châu Âu (EU)

Ủy ban châu Âu ngày 22-2 yêu cầu Mỹ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại EU-Mỹ đạt được năm ngoái, theo hãng tin Reuters.

Ủy ban châu Âu - cơ quan đàm phán chính sách thương mại thay mặt cho 27 quốc gia thành viên EU - cho biết Washington phải làm rõ đầy đủ các bước mà Mỹ dự định thực hiện sau phán quyết của tòa án.

“Tình hình hiện nay không tạo điều kiện để bảo đảm thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương ‘công bằng, cân bằng và cùng có lợi’ như hai bên đã thống nhất. Thỏa thuận đã ký thì phải được tôn trọng” - Ủy ban ra tuyên bố.

Thỏa thuận thương mại năm ngoái ấn định mức thuế 15% của Mỹ đối với phần lớn hàng hóa EU, ngoại trừ các mặt hàng thuộc diện chịu thuế theo từng ngành, như thép. Thỏa thuận cũng cho phép áp mức thuế 0% đối với một số sản phẩm như máy bay và phụ tùng. Đổi lại, EU đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa Mỹ và rút lại đe dọa đáp trả bằng các mức thuế cao hơn.

Trung Quốc

Ngày 23-2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang “đánh giá toàn diện” về phán quyết thuế quan của Tòa Tối cao Mỹ, kêu gọi Washington dỡ bỏ “các biện pháp thuế quan đơn phương” đối với các đối tác thương mại.

“Các mức thuế đơn phương của Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và luật pháp trong nước của Mỹ, đồng thời không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào” - Bộ này nhấn mạnh.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh lưu ý việc Mỹ dự định duy trì thuế quan đối với các đối tác thương mại thông qua các biện pháp thay thế, bao gồm các cuộc điều tra thương mại.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vấn đề này và kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình” - tuyên bố nêu rõ.

Hàn Quốc

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22-2 đã ra tuyên bố rằng chính phủ sẽ rà soát thỏa thuận thương mại và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia, theo tờ The Korea Times.

“Chính phủ sẽ xem xét toàn diện nội dung phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và lập trường của chính phủ Mỹ, và cân nhắc (cách phản ứng) theo hướng phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia” - theo Nhà Xanh.

Các tàu container tại Cảng Los Angeles (Mỹ). Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Canada

Canada hoan nghênh phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ, nhưng đồng thời lưu ý rằng vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada–Mỹ Dominic LeBlanc nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, do các mức thuế theo Điều khoản 232 đối với thép, nhôm, gỗ mềm và ô tô vẫn được duy trì.

Mexico

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum nói rằng chính phủ của bà sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết của Tòa Tối cao để đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng đối với Mexico.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết ông dự định sẽ đến Mỹ vào tuần tới để giải quyết các vấn đề thương mại.

Pháp

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp muốn tiếp tục xuất khẩu hàng hóa từ các ngành nông nghiệp, hàng xa xỉ, thời trang, mỹ phẩm và hàng không với “những quy định công bằng nhất có thể”, đồng thời nói thêm rằng Pháp sẽ “thích ứng cho phù hợp”.

“Điều chúng ta muốn là sự tương hỗ chứ không phải là chịu sự chi phối của các quyết định đơn phương” - ông Macron nói.

Đức

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng châu Âu cần duy trì lập trường thống nhất và trở nên đủ mạnh “để không ai có thể gây sức ép với chúng ta”.

“Bất định vẫn ở mức cao” - ông nói, đồng thời chỉ ra các mức thuế theo từng ngành trong những lĩnh vực chủ chốt như ô tô và thép không nằm trong phạm vi phán quyết.

Ấn Độ

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết chính phủ đang nghiên cứu tác động của phán quyết cũng như các bước đi tiếp theo từ chính quyền Mỹ.

Ấn Độ đã hoãn kế hoạch cử một phái đoàn thương mại tới Washington trong tuần này, chủ yếu do tình trạng bất định sau phán quyết của Tòa tối cao Mỹ, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết hôm 22-2.

Indonesia

Indonesia, nước đã hoàn tất hiệp định thương mại với Mỹ, cho biết việc tiếp tục triển khai thỏa thuận “vẫn phụ thuộc vào quyết định của cả hai bên”, khi mỗi bên vẫn cần hoàn tất các thủ tục phê chuẩn trong nước trước khi hiệp định có hiệu lực.

Hai bên sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán song phương về mọi quyết định đã đưa ra, người phát ngôn của Bộ Điều phối Các vấn đề Kinh tế Indonesia - ông Haryo Limanseto cho biết.

Thái Lan

Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ nhằm duy trì ổn định trong quan hệ thương mại và đầu tư, giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp thương mại biến động và xử lý các tác động tiềm tàng đối với doanh nghiệp Thái Lan, theo Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Philippines

Bộ trưởng Tài chính Frederick Go cho biết nước này sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ vì “đây là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng”. Ông nói thêm rằng trước đây, phần lớn hàng xuất khẩu của Philippines sang Mỹ đã được miễn thuế ngay cả trước phán quyết của Tòa án Tối cao.

Campuchia

Phó Thủ tướng Sun Chanthol cho biết Campuchia đang “tiến hành phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương mà chúng tôi đã ký với Mỹ”.

“Hiệp định ART không chỉ xoay quanh một mức thuế quan duy nhất. Nó bao gồm các vấn đề khác mà chúng tôi đã nhất trí với Mỹ và chúng tôi tôn trọng các cam kết của mình” - ông Sun Chanthol nói với hãng tin Bloomberg.