Ông Trump lý giải nguyên nhân tăng thuế lên Thụy Sĩ chỉ sau một cuộc điện đàm 11/02/2026 20:44

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ban đầu, ông định đưa ra mức thuế "rất thấp" đối với hàng hoá Thụy Sĩ nhưng chỉ sau một cuộc gọi "khẩn" từ Thuỵ Sĩ, ông không hài lòng nên tăng thuế lên 39%.

Chia sẻ trên sóng đài Fox News tối 10-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vì không hài lòng sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Thụy Sĩ hồi năm 2025, ông đã nâng mức thuế đối với hàng hóa đến từ quốc gia châu Âu này thêm 9%, lên mức 39%.

Tổng thống Trump nói rằng ý định ban đầu của ông là áp mức thuế mà ông cho là “rất thấp” đối với hàng hóa từ Thụy Sĩ nhập vào Mỹ, ở mức 30%. Lý do chính cho mức thuế này là khoản thâm hụt thương mại khoảng 40 tỉ USD của Mỹ trong cán cân với quốc gia châu Âu này.

“Tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ - tôi nghĩ là - Thủ tướng Thụy Sĩ [thực tế là Tổng thống Thụy Sĩ lúc bấy giờ, bà Karin Keller-Sutter], và bà ấy rất gay gắt. [Bà ấy] nói chuyện lịch sự, nhưng rất gay gắt” — ông Trump mô tả về cuộc điện đàm với người đồng cấp Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với người dẫn chương trình Larry Kudlow trên kênh Fox Business về việc điều chỉnh thuế đối với hàng hóa Thụy Sĩ. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS

Tổng thống Trump cho biết ông “thực sự không thích cách bà [Keller-Sutter] nói chuyện” nên thay vì giảm, ông đã tăng thuế suất lên 39%.

Ông Trump không nêu rõ thời gian diễn ra cuộc điện đàm với bà Keller-Sutter, song cuộc gọi có vẻ diễn ra vào mùa hè năm 2025.

Ngày 31-7-2025, ông Trump đã công bố mức thuế mới áp lên hàng hóa đến từ hàng chục quốc gia đối tác. Chịu mức thuế 39%, Thụy Sĩ trở thành một trong những nước bị Mỹ áp thuế nặng nhất lúc bấy giờ.

Vào mùa thu năm 2025, các cuộc đàm phán mới đã giúp xoa dịu căng thẳng. Sau kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm của đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Thụy Sĩ tới Mỹ, chính quyền ông Trump quyết định giảm thuế đối với Thụy Sĩ xuống 15%.