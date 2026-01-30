Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế những nước cung cấp dầu cho Cuba 30/01/2026 08:36

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép áp thuế với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích đối ngoại Mỹ.

Ngày 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng tin Reuters.

Sắc lệnh được ban hành trên cơ sở tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song chưa quy định mức thuế cụ thể và chưa nêu rõ quốc gia nào sẽ bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho chính quyền Mỹ có thể áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian.

Sắc lệnh cũng trao quyền cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể, nhằm triển khai hệ thống thuế quan và các biện pháp liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhà Trắng cho rằng Cuba liên kết với nhiều quốc gia và tổ chức bị Mỹ coi là thù địch, đồng thời cho phép họ triển khai năng lực quân sự và tình báo trên lãnh thổ Cuba. Trong đó, Washington cáo buộc Cuba là nơi đặt cơ sở thu thập tín hiệu tình báo lớn nhất của Nga ở nước ngoài, nhằm thu thập thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Nga và Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường gây sức ép khu vực sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu tháng, một bước đi mà Nhà Trắng đánh giá là cơ hội để siết chặt áp lực lên các nước ủng hộ Cuba.

Trong những ngày gần đây, ông Trump tuyên bố rằng “Cuba sẽ sớm sụp đổ” do tình trạng suy kiệt năng lượng và tài chính, nhấn mạnh rằng Venezuela - trước đây là nguồn cung cấp dầu chính cho Cuba - đã không gửi dầu hoặc hỗ trợ tài chính trong thời gian gần đây.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần sử dụng đe dọa thuế quan như một công cụ trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ thứ hai của ông. Việc đe dọa áp thuế đối với các đối tác năng lượng của Cuba là bước đi mới nhất trong chiến lược nhằm cô lập chính quyền Havana.

Trước đó, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc, khi Tổng thống Trump cảnh báo Cuba nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn.

"Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền áp đặt chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai; chúng tôi là bên bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa ai; chúng tôi chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng" - ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez cũng khẳng định nước này có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào.