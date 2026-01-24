Rộ tin Mỹ tính phong tỏa toàn diện dầu mỏ vào Cuba 24/01/2026 11:15

(PLO)- Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phong tỏa toàn bộ dầu nhập vào Cuba, trong khi Mexico đứng trước áp lực lớn từ Washington về việc tiếp tục cung ứng dầu cho Havana.

Tờ Politico ngày 23-1 dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phong tỏa hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu vào Cuba.

2 nguồn tin cho biết rằng đây là đề xuất của một số quan chức vốn có lập trường chỉ trích chính quyền Cuba và nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Cho đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc phong tỏa dầu, nhưng đây có thể là một trong những biện pháp được trình lên Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép tối đa lên chính quyền Cuba.

Nếu thật sự được thông qua và triển khai, các chuyến hàng dầu thô tới đảo quốc Caribe này sẽ bị chặn.

Các tài xế đổ xăng cho phương tiện, phần lớn là những mẫu xe rất cũ, tại một trạm nhiên liệu ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Jorge Luis Baños / IPS

Tuy nhiên, theo tất cả 3 nguồn tin, vẫn còn các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền ông Trump về việc liệu có cần thiết phải đi tới mức phong tỏa toàn diện như vậy hay không. Bởi lẽ việc mất đi nguồn dầu từ Venezuela đã khiến nền kinh tế của Cuba ngày càng khó khăn.

Một lệnh phong tỏa hoàn toàn nhập khẩu dầu có thể khiến khủng hoảng nhân đạo bùng phát, điều mà một số quan chức trong chính quyền đã phản đối.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, 3 nguồn tin của hãng Reuters cho biết rằng chính phủ Mexico đang xem xét có nên tiếp tục gửi dầu sang Cuba hay không, giữa lúc trong nội các Tổng thống Claudia Sheinbaum ngày càng lo ngại rằng Mexico có thể đối mặt các biện pháp trả đũa từ phía Mỹ liên quan chính sách này.

Việc Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela hồi tháng 12 và bắt giữ đột ngột Tổng thống Nicolás Maduro trong tháng này đã làm tê liệt các lô hàng dầu từ Venezuela đến Cuba, khiến Mexico trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Havana.

Vai trò then chốt của Mexico trong việc gửi dầu tới Cuba cũng khiến nước láng giềng phía nam này trở thành mục tiêu gây sức ép của Washington.

Về mặt công khai, bà Sheinbaum khẳng định Mexico sẽ tiếp tục các chuyến giao dầu cho Cuba, cho rằng đó là theo các hợp đồng dài hạn và được xem như viện trợ quốc tế.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin cao cấp của chính phủ Mexico, chính sách này đang bị xem xét lại trong nội bộ, khi trong nội các ngày càng có lo ngại rằng các chuyến hàng có thể khiến họ đối đầu với ông Trump.

Việc chính phủ xem xét lại chính sách gửi dầu sang Cuba chưa từng được đưa tin trước đây, và các nguồn tin yêu cầu không tiết lộ danh tính vì lý do nhạy cảm. Hiện vẫn chưa rõ Mexico sẽ đi đến quyết định cuối cùng nào, với các kịch bản bao gồm ngưng hoàn toàn, giảm bớt, hoặc tiếp tục giữ nguyên lượng gửi đều đang được cân nhắc.

Phủ Tổng thống Mexico phản hồi với Reuters rằng nước này “luôn thể hiện sự đoàn kết với người dân Cuba”, đồng thời nhấn mạnh việc gửi dầu sang Cuba cũng như thỏa thuận riêng chi trả cho dịch vụ của các bác sĩ Cuba “là những quyết định mang tính chủ quyền”.

Chính phủ Cuba chưa bình luận về các thông tin trên.