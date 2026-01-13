Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ra tuyên bố về tối hậu thư của ông Trump 13/01/2026 05:38

Ngày 12-1, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel nói rằng hiện không có “bất kỳ cuộc trao đổi nào” giữa Cuba với Mỹ.

“Không có cuộc trao đổi nào với chính phủ Mỹ, ngoại trừ các liên hệ mang tính kỹ thuật trong lĩnh vực di cư” - ông Diaz-Canel viết trên X.

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bình luận của nhà lãnh đạo Cuba được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Havana “đạt được một thỏa thuận” với Washington, nếu không sẽ phải trả giá.

Ông Trump hôm 11-1 khẳng định sẽ không còn bất kỳ nguồn dầu mỏ hay dòng tiền nào từ Venezuela được chuyển đến Cuba.

“Trong nhiều năm, Cuba đã tồn tại nhờ lượng lớn dầu và tiền từ Venezuela. Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc đến Cuba - con số sẽ là không! Tôi mạnh mẽ đề nghị họ nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông Trump hầu như không đưa ra chi tiết nào về thỏa thuận tiềm năng mà ông đề cập.

Đáp lại, ông Diaz-Canel hôm 12-1 khẳng định rằng “không ai” có thể ra lệnh cho Cuba phải làm gì, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ với Mỹ “phải dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không phải sự thù địch, đe dọa và cưỡng ép kinh tế”.

Theo hãng tin Reuters, Cuba phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu từ Venezuela (và một lượng nhỏ từ Mexico) để duy trì lưới điện và phương tiện giao thông.