Mỹ, Đan Mạch đấu khẩu liên quan lịch sử đảo Greenland 12/01/2026 17:46

(PLO)- Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Greenland nói rằng thái độ của Greenland đối với Mỹ "nên là lòng hiếu khách, chứ không phải thù địch”.

Viết trên mạng xã hội X ngày 11-1, Thống đốc Jeff Landry - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Greenland - cáo buộc Đan Mạch đã "tái chiếm" hòn đảo Greenland sau Thế chiến II và vi phạm các quy định của Liên Hợp Quốc, theo đài CBS News.

"Lịch sử rất quan trọng. Mỹ đã bảo vệ chủ quyền của Greenland trong Thế chiến II khi Đan Mạch không thể. Sau chiến tranh, Đan Mạch đã tái chiếm Greenland, bỏ qua và phớt lờ nghị định thư của Liên Hợp Quốc” - ông Landry viết trên X.

Ông Landry lưu ý rằng thái độ của Greenland đối với Mỹ "nên là lòng hiếu khách, chứ không phải thù địch”.

Mỹ, Đan Mạch đấu khẩu liên quan đảo Greenland. Ảnh: VCG

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen nói rằng "sự thật cũng rất quan trọng" và chỉ ra rằng Greenland "đã là một phần của Vương quốc Đan Mạch trong nhiều thế kỷ".

"Vâng, lịch sử rất quan trọng. Vương quốc Đan Mạch luôn sát cánh cùng Mỹ. Sau sự kiện 11-9, Đan Mạch đã đáp lại lời kêu gọi của Mỹ. Chúng tôi đã mất nhiều binh sĩ ở Afghanistan tính theo đầu người hơn bất kỳ đồng minh NATO nào khác. Sự thật cũng rất quan trọng: Greenland đã là một phần của Vương quốc Đan Mạch trong nhiều thế kỷ. Điều đó đã nhiều lần được các chính quyền Mỹ, Liên Hợp Quốc và quốc tế công nhận" - vị đại sứ viết trên X.

Ông Sorensen cũng nhấn mạnh rằng chỉ có người dân Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng đại đa số người dân Greenland đã chọn con đường tự trị trong khuôn khổ Vương quốc Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ nhấn mạnh rằng cả năm đảng trong cơ quan lập pháp của Greenland đều nhắc lại rằng họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Ông Sorensen cũng cho biết thêm rằng Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã hợp tác thành công ở Bắc Cực về các vấn đề an ninh trong suốt 80 năm qua và kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán mang tính xây dựng trong lĩnh vực này trên cơ sở quan hệ đối tác và liên minh.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, lập luận rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với chiến lược quân sự của Mỹ và cho rằng Đan Mạch đã không làm đủ để bảo vệ nó.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự, bất chấp việc Đan Mạch là đồng minh của NATO.

Ngày 11-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng nước này đang đối mặt một “thời khắc quyết định” trong cuộc đấu ngoại giao liên quan đảo Greenland.