Chiến sự Trung Đông ngày 17: Tân Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp rắn, yêu cầu Mỹ bồi thường; Israel không kích rát Iran, Hezbollah 16/03/2026 07:06

(PLO)- Israel liên tiếp không kích Iran và Hezbollah, IRGC tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ; Tân Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp rắn; Ngoại trưởng Iran nói không có lý do để đàm phán với Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp rắn, yêu cầu Mỹ bồi thường

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tối 15-3 tái khẳng định yêu cầu “kẻ thù” phải bồi thường thiệt hại cho Iran, cảnh báo nếu yêu cầu này bị từ chối, Tehran sẽ tịch thu hoặc phá hủy lượng tài sản tương ứng.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

“Chúng tôi sẽ buộc kẻ thù phải bồi thường. Nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ lấy số tài sản mà chúng tôi cho là cần thiết của họ. Nếu điều đó không thể thực hiện, chúng tôi sẽ phá hủy lượng tài sản tương đương của họ” - hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn bài đăng trên tài khoản Telegram của lãnh tụ tối cao Iran.

Ngoại trưởng Iran: Không có lý do để đàm phán với Mỹ

Chia sẻ trong chương trình Face the Nation của đài CBS News ngày 15-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tuyên bố Iran “không thấy bất kỳ lý do nào” để đàm phán với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi trong chương trình Face the Nation của đài CBS News ngày 15-3. Ảnh chụp màn hình: CBS NEWS

Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran chưa từng yêu cầu ngừng bắn hay đề nghị đàm phán.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 14-3, ông Trump viết rằng Iran “đã hoàn toàn thất bại và muốn có thỏa thuận, nhưng không phải thỏa thuận mà tôi chấp nhận”. Một ngày sau, trả lời phỏng vấn đài NBC News, ông Trump tiếp tục nói rằng “Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng tôi không muốn vì các điều khoản hiện chưa đủ tốt”.

Đáp lại, ông Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để tự vệ.

“Chúng tôi sẵn sàng tự bảo vệ mình chừng nào còn cần thiết. Đó là điều chúng tôi đã làm cho đến nay và sẽ tiếp tục làm cho tới khi ông Trump nhận ra đây là một cuộc chiến phi pháp và không có chiến thắng” - ông Araghchi nói.

Ông Araghchi đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột hiện nay là vấn đề sống còn đối với chính quyền Iran, khẳng định đất nước “ổn định và đủ mạnh”.

Israel liên tiếp không kích Iran và Hezbollah, IRGC tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ

Tối 15-3, quân đội Israel cho biết đã tiếp tục các chiến dịch nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran tại khu vực miền tây và miền trung nước này. Hiện chưa có thông tin cụ thể, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng an ninh Israel và đội ứng cứu khẩn cấp kiểm tra một tòa nhà bị trúng tên lửa đạn đạo Iran trong cuộc tấn công ngày 15-3. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố tối 15-3, Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong ngày qua qua lực lượng này đã tấn công hơn 200 mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng thủ, cùng các cơ sở lưu trữ và sản xuất vũ khí của Iran.

Người phát ngôn quân đội Israel - ông Effie Defrin cho biết chiến dịch vẫn đang tiếp diễn khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba.

“Chúng tôi có một kế hoạch chính xác. Chúng tôi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu tại Iran và đang xác định thêm các mục tiêu mới mỗi ngày” - ông Defrin nói.

. Cùng lúc, Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon. Trước đó, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với một số khu vực ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Các phóng viên của hãng tin AFP tại Beirut cho biết họ đã nghe thấy một vụ nổ lớn vào khoảng nửa đêm, được cho là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào thành trì của Hezbollah ở khu vực này.

. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi giáo Iran (IRGC) của Iran tuyên bố lực lượng hải quân của họ đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào bốn căn cứ quân sự của Mỹ vào rạng sáng 16-3.

IRGC cho biết đòn tấn công nhắm vào các cơ sở quan trọng như trung tâm chỉ huy, tháp kiểm soát không lưu và hệ thống phòng không, theo hãng tin Al Jazeera.

. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết còi báo động phòng không đã được kích hoạt trên toàn quốc và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức.

. Ở thủ đô Baghdad của Iraq, một nguồn tin an ninh chia sẻ với Al Jazeera rằng một trại hỗ trợ hậu cần gần khu phức hợp sân bay quốc tế Baghdad đã bị tấn công bằng UAV và 5 quả rocket Katyusha.

. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Qatar khẳng định tình hình an ninh trong nước vẫn “ổn định”, đồng thời kêu gọi người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thức và tránh lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng.

Theo tờ The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump có thể sớm công bố một liên minh quốc tế nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Strait of Hormuz, sau khi một số quốc gia được cho là đã đồng ý tham gia sáng kiến này. Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.