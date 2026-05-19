Elon Musk thua kiện OpenAI liên quan sứ mệnh phi lợi nhuận, tuyên bố sẽ kháng cáo 19/05/2026 11:43

(PLO)- Tòa liên bang Mỹ bác đơn kiện của Elon Musk với công ty công nghệ OpenAI, song vị tỉ phú Mỹ cho biết sẽ kháng cáo.

Ngày 18-5, Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở TP Oakland (bang California, Mỹ) đã ra phán quyết bất lợi cho tỉ phú Elon Musk trong vụ kiện chống lại công ty OpenAI.

Tòa cho rằng công ty trí tuệ nhân tạo này không phải chịu trách nhiệm trước ông Elon Musk về cáo buộc đã rời xa sứ mệnh ban đầu là phát triển AI vì lợi ích của nhân loại, theo hãng tin Reuters.

Trong phán quyết, bồi thẩm đoàn kết luận rằng ông Musk đã khởi kiện quá muộn. Bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy hai giờ để tiến hành nghị án.

Ông Elon Musk tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời nhắc lại cáo buộc rằng Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman chỉ coi công ty này như công cụ để làm giàu.

Trong đơn kiện, tỉ phú Elon Musk cho rằng OpenAI, ông Altman và ông Brockman đã “dụ dỗ” ông đầu tư khoảng 38 triệu USD. Sau đó, những người này đã âm thầm thay đổi cấu trúc đơn vị, chuyển từ tổ chức phi lợi nhuận ban đầu sang mô hình có hoạt động vì lợi nhuận và thu hút hàng chục tỉ USD từ Microsoft cùng nhiều nhà đầu tư khác.

"Altman và Brockman trên thực tế đã tự làm giàu cho bản thân bằng cách đánh cắp một tổ chức từ thiện. Câu hỏi duy nhất chỉ là họ đã làm điều đó khi nào. Việc tạo tiền lệ cho việc ‘rút ruột’ các tổ chức từ thiện là cực kỳ nguy hại cho hoạt động quyên góp tại Mỹ" - ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông Marc Toberoff, luật sư đại diện của ông Elon Musk, nhận định phán quyết này có thể cổ vũ các công ty khởi nghiệp khác - những đơn vị khởi đầu là tổ chức phi lợi nhuận nhưng lại ôm tham vọng huy động vốn lớn hơn - thành lập các thực thể vì lợi nhuận để mở rộng quy mô và làm giàu cho ban lãnh đạo của họ.

"Đây là một công thức hoàn toàn mới cho Thung lũng Silicon" - vị luật sư chia sẻ với các phóng viên.

Phản pháo lại, OpenAI lập luận rằng chính Musk mới là bên bị mờ mắt vì tiền, và thực sự đã nộp đơn kiện quá muộn.

Thời hiệu để ông Musk khởi kiện là 3 năm, và các luật sư của OpenAI lập luận rằng vụ kiện vào tháng 8-2024 của ông là quá muộn màng, bởi từ nhiều năm trước ông đã nắm rõ các kế hoạch phát triển của OpenAI.

Ông Bill Savitt, luật sư của OpenAI, chia sẻ với báo giới sau phán quyết rằng vụ kiện của ông Musk là một "sự dàn dựng sau sự việc, không hề có liên hệ gì với thực tế" và là một "nỗ lực nhằm phá hoại đối thủ cạnh tranh”.

Tuy nhiên, Thẩm phán cấp quận của Mỹ - bà Yvonne Gonzalez Rogers - người chủ tọa phiên tòa - đã phát biểu tại tòa sau phán quyết rằng ông Musk có thể phải đối mặt một trận chiến khó nhằn trong quá trình kháng cáo, bởi việc thời hiệu khởi kiện đã hết trước khi ông nộp đơn là một sự thật khách quan.

"Có một lượng lớn bằng chứng ủng hộ kết luận của bồi thẩm đoàn, đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bác bỏ đơn kiện ngay tại chỗ" - thẩm phán cho biết.

OpenAI do ông Altman, ông Musk và một số cá nhân khác vào năm 2015. Ông Musk rời hội đồng quản trị vào năm 2018, và OpenAI đã thiết lập một pháp nhân vì lợi nhuận vào một năm sau đó.

Kể từ đó, ông Musk đã tự thành lập công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của riêng mình mang tên xAI, hiện trực thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX do ông làm chủ.