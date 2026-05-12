Elon Musk, Tim Cook và những ai nữa sẽ theo ông Trump đến Trung Quốc? 12/05/2026 11:50

(PLO)- Một phái đoàn gồm nhiều doanh nghiệp Mỹ trải rộng trên nhiều lĩnh vực sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc.

Một phái đoàn gồm nhiều doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành (CEO) Tesla - tỉ phú Elon Musk và CEO Apple Tim Cook, sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc tuần này, đài CBS News ngày 11-5 dẫn danh sách do một quan chức Nhà Trắng công bố.

Danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tới Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng thống Trump, ngoài ông Musk và ông Cook, còn có chủ tịch kiêm CEO công ty quản lý tài sản BlackRock - ông Larry Fink, CEO Kelly Ortberg của Boeing, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn công nghệ Meta - bà Dina Powell McCormick và CEO tập đoàn thanh toán Visa - ông Ryan McInerney.

Tổng thống Donald Trump (phải) và Giám đốc điều hành (CEO) Tesla - tỉ phú Elon. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Danh sách còn có chủ tịch kiêm CEO tập đoàn quản lý tài sản Blackstone - ông Stephen Schwarzman, CEO Brian Sikes của tập đoàn nông nghiệp Cargill, CEO ngân hàng Citi - bà Jane Fraser, CEO Jim Anderson của công ty công nghệ Coherent, CEO tập đoàn hàng không GE Aerospace - ông Larry Culp, CEO ngân hàng đầu tư Goldman Sachs - ông David Solomon, CEO công ty công nghệ sinh học Illumina - ông Jacob Thaysen, CEO tập đoàn thanh toán Mastercard - ông Michael Miebach, CEO công ty sản xuất chip nhớ Micron - ông Sanjay Mehrotra và CEO tập đoàn viễn thông Qualcomm - ông Cristiano Amon.

Ngoài ra, CEO công ty công nghệ Cisco - ông Chuck Robbins đã được mời nhưng không thể tham dự do công ty chuẩn bị công bố báo cáo lợi nhuận trong tuần này.

Có thể thấy thành viên phái đoàn này trải rộng trên nhiều lĩnh vực chủ chốt như hàng không, công nghệ, ngân hàng và mạng xã hội.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tìm cách đàm phán các thỏa thuận thương mại và kiểm soát dòng chảy hàng hóa nhạy cảm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15-5 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 nhưng bị hoãn sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Các đề xuất về việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung, những sáng kiến do chính quyền ông Trump thúc đẩy, được cho là sẽ xuất hiện trong các cuộc đàm phán tuần này.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông đã nhấn mạnh vai trò mà một Hội đồng Thương mại “có thể đóng góp trong việc tối ưu hóa thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm” trong cuộc điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hồi tháng trước.

Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông Trump tới Trung Quốc kể từ chuyến thăm cấp nhà nước năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Gần đây nhất, ông gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025 khi hai nhà lãnh đạo nhất trí hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với đài Fox News hôm 11-5 rằng nhiều CEO tham gia chuyến đi vì ông Trump “không bao giờ công du chỉ để mang tính biểu tượng”.

“Người dân Mỹ có thể kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thỏa thuận có lợi cho đất nước chúng ta, tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung, cũng như các thỏa thuận trải rộng trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, năng lượng và nông nghiệp. Những thỏa thuận này cuối cùng sẽ chấm dứt tình trạng chuyển việc làm ra nước ngoài và bỏ rơi người lao động Mỹ để đổi lấy các chính sách và hiệp định đặt nước Mỹ lên hàng đầu, đồng thời phục hồi nền kinh tế trong nước” - bà Kelly nói.