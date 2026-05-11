Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng không nhận tội âm mưu ám sát ông Trump 11/05/2026 21:01

(PLO)- Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các tội danh khác.

Ngày 11-5, nghi phạm Cole Tomas Allen, người bị cáo buộc vượt qua lực lượng an ninh tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, DC (Mỹ) vào tháng trước, đã tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các tội danh khác, đài CNN đưa tin.

Nghi phạm Allen bị đưa ra xét xử sơ bộ hôm 11-5 tại tòa án liên bang ở Washington, DC.

Ảnh vẽ cảnh nghi phạm Cole Allen xuất hiện trước tòa án liên bang ở Washington, D.C. Ảnh: Dana Verkouteren/THE TELEGRAPH

Các công tố viên cho rằng nghi phạm Allen ngày 26-4 đã mang theo súng hoa cải vào khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc của giới phóng viên. Khi đó, tổng thống và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đang ở một tầng khác.

Bản cáo trạng của công tố viên truy tố ông Allen về các tội cố ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí qua ranh giới bang với ý định thực hiện trọng tội, và xả súng trong khi thực hiện tội phạm bạo lực.

Allen bị cáo buộc nổ súng khi chạy qua một chốt kiểm tra an ninh. Một nhân viên Mật vụ Mỹ bị bắn trúng áo giáp bảo hộ và bị thương. Nghi phạm cũng tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc tấn công nhân viên liên bang.

Trước đó, các luật sư của Allen đã đề nghị tòa án loại các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp khỏi vụ án, cho rằng có xung đột lợi ích vì họ có mặt tại hiện trường vụ việc.

Các luật sư dẫn ra việc Biện lý liên bang tại Washington, DC Jeanine Pirro và Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tham dự bữa tiệc, cho rằng điều này tạo ra “dấu hiệu thiếu khách quan”.

Nghi phạm trước đó đã ra hầu tòa lần đầu vào ngày 27-4.