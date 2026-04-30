Vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng: Nghi phạm chuẩn bị gần 1 tháng, chụp ảnh selfie trước khi hành động 30/04/2026 15:14

(PLO)- Thông tin mới từ hồ sơ của các công tố viên cho thấy nghi phạm nổ súng trong tiệc báo chí Nhà Trắng đã chuẩn bị nhiều vũ khí, lên kế hoạch hành động trước đó gần 1 tháng và trước khi hành động đã chụp bức ảnh selfie.

Ngày 29-4, các công tố viên liên bang Mỹ đã đưa ra những bằng chứng chi tiết nhất từ trước đến nay về âm mưu của Cole Tomas Allen (31 tuổi) – nghi phạm trong vụ nổ súng bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Các chi tiết này được đề cập trong hồ sơ gửi tòa án, nhằm nêu rõ lập luận của các công tố viên về việc giam giữ Cole Tomas Allen trong khi chờ xét xử, theo đài CNN.

Các công tố viên lập luận rằng “không có sự kết hợp nào của các điều kiện có thể đảm bảo an toàn cho cộng đồng một cách hợp lý” nếu nghi phạm được thả. Điều này ám chỉ nghi phạm đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, có tính toán về khả năng có thể giết người và gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Bức ảnh được các công tố viên cho rằng Allen đã tự chụp trước vụ tấn công. Các con số và vòng tròn được các công tố viên thêm vào hình ảnh. Ảnh: US DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Họ gọi âm mưu của nghi phạm là một trong những hành vi “bạo lực chính trị cực đoan”.

“Việc bị cáo lựa chọn mục tiêu cho thấy bản chất nguy hiểm sâu sắc trong hành vi của nghi phạm. Âm mưu giết người luôn là một tội nghiêm trọng, nhưng khi nạn nhân nhắm đến là tổng thống Mỹ cũng như các thành viên cấp cao khác của chính phủ Mỹ, thì hậu quả tiềm tàng sẽ rất nghiêm trọng” – các công tố viên viết.

Gần một tháng chuẩn bị

Allen bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống Mỹ và các tội danh liên quan vụ xả súng. Đến nay, anh này vẫn chưa đưa ra lời bào chữa nào trong vụ án.

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Allen đã đến thủ đô Washington D.C thông qua một chuyến đi tàu dài, cuối cùng tiếp cận phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton vào tối 25-4 với một “kho vũ khí thực sự”. Theo hồ sơ mới đây của công tố viên, các vũ khí này bao gồm một khẩu súng săn, một khẩu súng lục, nhiều dao và một lượng lớn đạn dược để nạp lại.

Theo các công tố viên, kế hoạch của Allen đã bắt đầu nhiều tuần trước bữa tối. Vào ngày 6-4, hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tham dự buổi tiệc, Allen đã tìm kiếm thông tin về sự kiện. Sau đó, anh ta đặt phòng 2 đêm tại khách sạn Washington Hilton vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Các công tố viên liên bang cho rằng Allen đã tìm hiểu về bữa tối, lịch trình, người chủ trì và những người dự kiến ​​tham dự.

Bốn ngày trước vụ tấn công, vào ngày 21-4, Allen rời Los Angeles trên một chuyến tàu chở khách đưa Allen đến Chicago. Vào ngày 23-4, Allen lên chuyến tàu thứ hai đến Washington D.C.

Theo hồ sơ, trong suốt hành trình từ Chicago đến thủ đô nước Mỹ, Allen đã dành thời gian đọc một bài báo về bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Allen đến nhận phòng tại khách sạn Hilton – nơi tổ chức bữa tối – vào khoảng 15 giờ 15, ngày 24-4.

Ngày diễn ra bữa tối

Theo hồ sơ, vào ngày diễn ra bữa tối, Allen đã rời khỏi phòng nhiều lần và tìm kiếm lịch trình của Tổng thống Trump trên mạng.

Ảnh khẩu súng được các công tố viên thêm vào hồ sơ. Ảnh: US DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Khoảng 20 giờ 03, Allen đã tự chụp một tấm ảnh trong gương phòng khách sạn khi có mang vũ khí trên người.

Sau khi kiểm tra lịch trình của tổng thống lần cuối, Allen rời khỏi phòng khách sạn vào khoảng 20 giờ 15. Khoảng 12 phút sau, Allen xem video trực tiếp trên các trang web truyền thông cho thấy ông Trump đến khách sạn.

Các công tố viên liên bang cho biết anh ta đã lên lịch trước một email nêu rõ ý định của mình. Email này được cài đặt để gửi đến hộp thư của gia đình, bạn bè và cấp trên cũ vào lúc 20 giờ 30.

Vài phút sau khi xem cảnh ông Trump đến khách sạn thông qua điện thoại, vào khoảng 20 giờ 30, Allen tiến đến điểm kiểm soát an ninh ở tầng trên phòng khiêu vũ – nơi ông Trump, các quan chức nội các và các thành viên truyền thông đang ngồi.

Trước khi đến điểm kiểm soát, Allen cởi chiếc áo khoác dài màu đen, để lộ khẩu súng ngắn đang mang theo. Sau đó, Allen chạy nhanh qua điểm kiểm soát đến phòng khiêu vũ. Đây cũng là cảnh tượng hỗn loạn đã được ghi lại trên video do Trump công bố vào đêm xảy ra vụ nổ súng.

Khi Allen chạy đến cầu thang, anh ta giơ súng ngắn lên và nhắm vào phía cầu thang dẫn xuống phòng khiêu vũ. Hồ sơ cho biết một sĩ quan Mật vụ “và những người khác tại điểm kiểm soát đã nghe thấy tiếng súng”.

Sĩ quan này đã bắn 5 phát vào Allen nhưng không trúng. Allen ngã xuống đất và nhanh chóng bị bắt giữ.

Tranh cãi giữa luật sư bào chữa và phía công tố

Các luật sư của Allen hôm 29-4 đã đề nghị phía công tố đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc mà công tố viên đưa ra.

“Bằng chứng của chính phủ về tội danh hoàn toàn dựa trên suy đoán” – các luật sư viết.

Đáp lại, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Washington D.C đã cung cấp thêm chi tiết về bằng chứng thu thập được cho đến nay, đồng thời lưu ý rằng phân tích của chính phủ vẫn đang tiếp diễn.

“Phân tích sơ bộ về đường đạn và video của chính phủ cho thấy thân chủ của ông đã bắn súng săn về phía sĩ quan Mật vụ” – các công tố viên cho biết.

Các luật sư của Allen cũng nêu trong đơn kiện gửi thẩm phán phụ trách vụ án rằng họ gặp khó khăn trong việc gặp gỡ thân chủ vì quản ngục nhà tù Washington D.C đang phong tỏa khu vực giam giữ.

Ảnh về các con dao được các công tố viên thêm vào hồ sơ. Ảnh: US DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Theo các luật sư, cho đến nay, Allen chỉ có thể nói chuyện với luật sư qua điện thoại trong tù, từ một phòng giam bị khóa.

“Như tòa án đã biết, nhà tù D.C đã giam giữ nhiều bị cáo nổi tiếng. Nhưng theo hiểu biết của luật sư, chưa có ai bị từ chối quyền thiết yếu này theo cách mà luật sư đã trải qua vào ngày 28-4. Sự bất lợi cho việc bào chữa cho thân chủ ngày càng tăng lên theo từng giờ” – các luật sư viết.

Sau đó, thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của các luật sư, cho phép Allen “được gặp luật sư không hạn chế” trong suốt thời gian còn lại của vụ án.