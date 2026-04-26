Chân dung nghi phạm trong vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng 26/04/2026 20:50

(PLO)- Nhiều nguồn tin cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là Cole Tomas Allen – một thạc sĩ ngành khoa học máy tính, từng làm nhiều công việc khác nhau.

Nghi phạm là thạc sĩ khoa học máy tính, từng làm nhiều nghề

Allen (31 tuổi) được xác định sống tại thành phố Torrance (bang California, Mỹ). Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Quận Columbia (bang Washington) cho biết nghi phạm là khách tại khách sạn Washington Hilton – nơi diễn ra bữa tiệc tối thường niên, nhưng chưa xác định được động cơ của nghi phạm.

Người được cho là nghi phạm trong vụ xả súng tại Nhà Trắng hôm 25-4. Ảnh: Donald Trump/TRUTH SOCIAL

Một hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn có tên và ảnh trùng khớp với Allen mô tả Allen tốt nghiệp Học viện Công nghệ California năm 2017 với bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí, và nhận bằng thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học Bang California-Dominguez Hills vào năm 2025.

Allen từng xuất hiện trong thông báo tốt nghiệp của Học viện Công nghệ California và được trường đại học đăng tải trên Facebook năm 2017. Khi còn học tại trường, Allen từng được nhắc đến trong một bản tin địa phương năm 2017 vì đã phát triển một mẫu phanh khẩn cấp cho xe lăn.

Theo hồ sơ LinkedIn, Allen là giáo viên bán thời gian tại công ty luyện thi và dạy kèm C2 Education. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của công ty, C2 đã vinh danh Allen là “giáo viên của tháng” vào tháng 12-2024.

Phóng viên CNN đã liên hệ với công ty này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, Allen từng làm kỹ sư cơ khí cho công ty IJK Controls trong một năm và từng là trợ giảng tại Học viện Công nghệ California, theo hãng tin Reuters.

Trên LinkedIn, Allen cũng tự mô tả mình là một nhà phát triển trò chơi điện tử. Anh ta dường như đã phát hành một trò chơi độc lập có tên Bohrdom để bán trên nền tảng trò chơi Steam với giá 1,99 USD.

Trò chơi được mô tả trên Steam là một “trò chơi chiến đấu bất đối xứng, phi bạo lực, dựa trên kỹ năng, được lấy cảm hứng từ một mô hình hóa học”.

Trên LinkedIn của mình, Allen viết rằng anh ta “hiện phát triển một trò chơi thứ hai, tên tạm thời là ‘First Law’”.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Allen đã quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris vào tháng 10-2024.

Nghi phạm mang theo 2 khẩu súng, 1 con dao

Cảnh sát cho biết nghi phạm “mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và nhiều con dao” khi xông qua điểm kiểm soát an ninh. Nghi phạm bị bắt giữ sau khi nổ súng vào một mật vụ trong khách sạn, bên ngoài phòng khiêu vũ nơi diễn ra sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất Phu nhân, Phó Tổng thống JD Vance và một số thành viên nội các.

Theo công tố viên Jeanine Pirro, nghi phạm đối mặt hai tội danh sử dụng súng và một tội danh tấn công sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

“Cá nhân này có ý định gây ra càng nhiều thiệt hại và tổn thất càng tốt” – bà Pirro nói.

Nhà chức trách chưa xác định được động cơ của nghi phạm nhưng cho rằng nghi phạm hành động một mình.

Cảnh sát và phóng viên tập trung trước nhà được cho là của nghi phạm Allen. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Rạng sáng 26-4 các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tập trung bên ngoài một ngôi nhà có liên quan Allen ở Torrance. Cảnh sát giăng dây dọc một phần đường phố và đèn pha được chiếu vào ngôi nhà.

Trả lời CNN, một người hàng xóm cạnh ngôi nhà nói rằng ông không chắc Allen có sống ở đó hay không. Họ cho biết họ không thường xuyên nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta đã ở đó “vài ngày trước”. Người hàng xóm nói rằng cha của Allen rất thân thiện và họ thường xuyên trò chuyện với nhau.