Ông Trump họp báo sau vụ nổ súng ở tiệc báo chí, thông tin về nghi phạm 26/04/2026 09:56

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “một người đàn ông đã lao vào chốt kiểm soát an ninh, mang theo nhiều vũ khí” tại Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp báo tại Nhà Trắng không lâu sau khi ông trở về từ Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô trước đó, theo đài CNN.

Họp báo bên cạnh quyền Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng An ninh Nội địa và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông Trump cho biết nghi phạm đã bị "những thành viên rất dũng cảm của Mật vụ Mỹ khống chế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo sau vụ nổ súng ngày 25-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại cuộc họp báo, ông Trump cho biết “một người đàn ông đã lao vào chốt kiểm soát an ninh, mang theo nhiều vũ khí” khi ông đang có mặt tại buổi tiệc.



Tổng thống Trump cho biết nghi phạm đã “lao tới từ khoảng cách 50 yard (khoảng 45 m)”.

“Vì vậy, người này ở khá xa căn phòng” - ông nói thêm.

Ông Trump gọi nghi phạm là “một kẻ bệnh hoạn” và cho biết các nhà điều tra đang tiến hành khám xét căn hộ của người này.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào nghi phạm có thể vào được địa điểm tổ chức.

Khi được hỏi liệu ông có xem xét lại cách tiếp cận đối với các sự kiện trong nhà sau vụ việc hay không, Tổng thống Trump trả lời khá thản nhiên: “Chuyện thì đã xảy ra rồi. Căn phòng đã được bảo vệ rất, rất nghiêm ngặt”.

Ông cũng nhận xét các đặc vụ Mật vụ phản ứng trong vụ việc là “rất ấn tượng”. Ông cho rằng Cơ quan Mật vụ đã làm “tốt hơn” tại khách sạn Washington Hilton so với vụ việc ở Pennsylvania khi ông bị bắn trong một cuộc mít tinh ngoài trời.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã công bố đoạn video từ camera giám sát nhằm “minh bạch” và để cho thấy lực lượng an ninh phản ứng nhanh như thế nào trước nghi phạm nổ súng.

Ông Trump nói đây “không phải là một tòa nhà đặc biệt an toàn”. Ông cũng cho rằng vụ việc cho thấy Nhà Trắng cần tăng cường an ninh và có một phòng khiêu vũ riêng. Ông cho biết một đặc vụ Mật vụ đã bị bắn nhưng được áo chống đạn cứu sống.

Ông Trump cho rằng vụ nổ súng đã “gắn kết chúng ta lại”. “Đây là một sự kiện tôn vinh quyền tự do ngôn luận, vốn nhằm đưa các thành viên của cả hai đảng cùng giới báo chí lại với nhau. Và theo một cách nào đó, điều đó đã xảy ra” - ông Trump nói.

Vị tổng thống kêu gọi người dân trên toàn nước Mỹ, bất kể đảng phái, hãy đoàn kết sau vụ việc.

“Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy một lần nữa cam kết giải quyết khác biệt một cách hòa bình. Chúng ta phải giải quyết những khác biệt đó” - theo ông Trump.

Ông Trump đã nhắc lại những âm mưu ám sát trước đây nhằm vào ông, đề cập các vụ việc ở Butler, bang Pennsylvania, và Palm Beach, bang Florida, đồng thời kêu gọi người Mỹ “giải quyết khác biệt”.

“Như các bạn đã biết, đây không phải là lần đầu trong vài năm qua nền cộng hòa của chúng ta bị tấn công bởi một kẻ có ý định ám sát. Tại Butler, bang Pennsylvania, cách đây chưa đầy hai năm - các bạn đều biết câu chuyện đó - và tại Palm Beach, bang Florida, vài tháng sau đó, chúng ta đã tiến rất gần, thực sự là như vậy” - ông Tnói thêm.

“Nhưng trong căn phòng đó… mọi người đã thể hiện rất nhiều tình cảm và sự đoàn kết” - ông nói, đề cập việc cả hai đảng cùng lên án sự việc xảy ra tối 25-4.

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc FBI - ông Kash Patel đã kêu gọi công chúng cung cấp “bất kỳ thông tin nào liên quan sự việc”.

Ông Patel cho biết FBI đang giám định đạn và một khẩu súng trường thu giữ tại hiện trường, đồng thời thẩm vấn các nhân chứng.

“Không có thông tin nào là quá nhỏ, cũng không có thông tin nào là không giá trị. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành phỏng vấn những người có mặt tại đó, và nếu ai có thông tin, xin hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật - FBI hoặc Sở Cảnh sát Đô thị” - người đứng đầu FBI nói thêm.

Ông Patel cũng cho biết các điều tra viên sẽ xem xét “kỹ lưỡng” lý lịch của nghi phạm.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết nghi phạm có khả năng sớm bị truy tố.

“Các cáo buộc gần như đã rõ ràng, dựa trên hành vi. Nhưng như các bạn sẽ thấy, sẽ có nhiều tội danh liên quan vụ nổ súng, việc sở hữu vũ khí và bất kỳ hành vi nào khác mà chúng tôi có thể buộc tội người này” - ông Blanche nói.

Ông cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

“Tối nay, các bạn đã chứng kiến cả điều tồi tệ nhất và điều tốt đẹp nhất của đất nước này. Điều tồi tệ nhất là hành động của kẻ hèn nhát mà Tổng thống vừa nhắc đến. Nhưng các bạn cũng thấy điều tốt đẹp nhất, khi lực lượng thực thi pháp luật đã làm đúng những gì họ cần phải làm” - ông Blanche nói thêm.

Theo các tài liệu mà CNN có được, nghi phạm (khoảng 30 tuổi) đã học ngành kỹ thuật và là cựu sinh viên của Viện Công nghệ California.