Ông Trump lệnh Hải quân Mỹ 'bắn hạ và tiêu diệt' mọi tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz 23/04/2026 20:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh Hải quân Mỹ 'bắn hạ và tiêu diệt' mọi tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, cho rằng Mỹ đã “kiểm soát hoàn toàn” tuyến hàng hải này và các cảng của Iran vẫn đang “bị phong tỏa chặt chẽ” cho đến khi Iran chấp nhận đạt được một thỏa thuận.

Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào” rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lực lượng rà phá thủy lôi đang hoạt động với cường độ “gấp 3 lần” để làm sạch vùng biển này.

“Tôi đã chỉ thị Hải quân Mỹ bắn hạ và tiêu diệt mọi tàu thuyền, kể cả tàu nhỏ, nếu phát hiện rải thủy lôi tại eo biển Hormuz” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời tuyên bố toàn bộ tàu chiến của Iran “đã nằm dưới đáy biển”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Không có sự do dự. Ngoài ra, các tàu rà phá thủy lôi của chúng tôi đang tiến hành làm sạch eo biển ngay lúc này” - ông nhấn mạnh.

Ông Trump cũng cho rằng Mỹ đã “kiểm soát hoàn toàn” tuyến hàng hải chiến lược này.

“Không tàu nào có thể ra vào nếu không được Hải quân Mỹ cho phép. Eo biển hiện ‘được phong tỏa chặt chẽ’, cho đến khi Iran đạt được một thỏa thuận” - ông Trump khẳng định.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.