Indonesia cân nhắc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, Singapore và Malaysia nêu quan điểm 23/04/2026 15:02

(PLO)- Indonesia đang xem xét đề xuất thu phí đối với các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Malacca, lấy cảm hứng từ kế hoạch tương tự của Iran đối với eo biển Hormuz.

Ngày 22-4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia - ông Purbaya Yudhi Sadewa cho biết Indonesia đang xem xét đề xuất thu phí đối với các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Malacca, theo kênh Channel NewsAsia.

Phát biểu tại một hội thảo ở thủ đô Jakarta, ông Sadewa nói rằng đề xuất này bám sát chỉ đạo của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto về việc đưa Indonesia trở thành một "trọng điểm" thay vì chỉ là một "quốc gia ngoại vi" trên bản đồ kinh tế thế giới.

"Chúng ta nằm trên tuyến đường thương mại và năng lượng chiến lược toàn cầu, nhưng các tàu thuyền hiện đang đi qua eo biển Malacca lại không bị thu phí" - ông Purbaya nhấn mạnh.

Tàu chở hàng đi qua Singapore qua eo biển Malacca. Ảnh: DEPOSITPHOTOS

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ kế hoạch tương tự của Iran đối với eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ đường biển của thế giới.

Hiện tại, khu vực Tây Á đang trong tình trạng căng thẳng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng trước, dẫn đến việc Iran tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn cửa ngõ này.

Bộ trưởng Purbaya tin rằng một cách tiếp cận tương tự có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng kể nếu có sự đồng thuận giữa ba quốc gia ven biển là Indonesia, Malaysia và Singapore. Trong đó, ông nhấn mạnh Indonesia sở hữu phân đoạn lãnh hải lớn nhất và dài nhất tại eo biển này.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tài chính Indonesia cũng thừa nhận việc triển khai chính sách này sẽ không hề đơn giản. Bất kỳ khoản phí nào được đưa ra cũng cần có sự đồng thuận đa phương giữa các quốc gia cùng chia sẻ chủ quyền vùng nước.

"Singapore và Malaysia có quy mô nhỏ hơn, có lẽ chúng ta có thể chia sẻ lợi ích theo các tỉ lệ phù hợp. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản. Với nguồn lực sẵn có, chúng ta không nên chỉ tư duy theo hướng phòng thủ mà cần có những bước đi chủ động hơn nhưng phải được tính toán kỹ lưỡng" - ông Sadewa cho biết thêm.

Hiện tại, chính phủ Indonesia mới chỉ xem đây là ý tưởng ban đầu. Các yếu tố về điều phối khu vực và tác động tiềm tàng đối với dòng chảy thương mại toàn cầu sẽ là những cân nhắc then chốt trước khi có quyết định về bất kỳ chính sách chính thức nào.

Lên tiếng về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore - ông Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng Singapore sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế quyền lưu thông tự do tại eo biển Malacca.

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa, ngăn chặn hoặc áp đặt phí quá cảnh trong khu vực lân cận của chúng tôi" - ông Vivian Balakrishnan cho biết.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia - ông Anthony Loke hôm 21-4 cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi tham dự Tuần lễ Hàng hải Singapore 2026, khẳng định Malaysia kiên định bảo vệ quyền tự do hàng hải và quá cảnh.

“Là một quốc gia có chủ quyền và là thành viên hội đồng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chúng tôi cam kết tuân thủ một hệ thống dựa trên luật lệ, trong đó các thành viên đóng vai trò của mình trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế” - hãng thông tấn Bernama dẫn lời ông Loke.