Iran nhận khoản thu đầu tiên từ phí qua eo biển Hormuz; Anh, Pháp đề cập “phương án quân sự thực tế” 23/04/2026 19:42

(PLO)- Iran nhận khoản thu đầu tiên từ phí qua eo biển Hormuz; Anh và Pháp cho rằng cần có “phương án quân sự thực tế” để mở lại eo biển Hormuz; Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện diễn biến đáng chú ý, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Iran nhận khoản thu đầu tiên từ phí qua eo biển Hormuz

Ngày 23-4, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Hamid-Reza Haji Babaei thông báo rằng ngân hàng trung ương Iran đã nhận được khoản thu đầu tiên từ hệ thống thu phí qua eo biển Hormuz, theo hãng tin Tasnim.

Tháng trước, Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran đã phê duyệt kế hoạch áp phí đối với các tàu đi qua eo biển này.

“Khoản thu đầu tiên từ phí quá cảnh tại eo biển Hormuz đã được nộp vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương” - ông Babaei nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Hamid-Reza Haji Babaei. Ảnh: WANA

Nghị sĩ Alireza Salimi cũng nói với Tasnim rằng Iran đã bắt đầu thu phí từ các tàu đi qua eo biển, dẫn các nguồn mà ông mô tả là “đáng tin cậy.”

Theo Tasnim, mức phí thay đổi tùy theo loại và khối lượng hàng hóa cũng như mức độ rủi ro của từng tàu, đồng thời cho biết Iran tự quyết định mức thu và cơ chế thu phí.

Tuy nhiên, cả Phó Chủ tịch Quốc hội Iran và vị nghị sĩ đều không cung cấp chi tiết về số lượng tàu đã nộp phí.

Hoạt động qua lại trên eo biển Hormuz hiện vẫn rất hạn chế trong bối cảnh Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran, cùng các vụ tấn công và bắt giữ tàu gần đây trong khu vực. Tehran trước đó cho biết việc công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz là điều kiện để chấm dứt chiến tranh.

Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hiện đang xem xét kế hoạch khẳng định quyền kiểm soát chủ quyền đối với tuyến đường thủy này, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran nói với hãng tin Mehr ngày 23-4.

Trong diễn biến liên quan, các quan chức Lầu Năm Góc trong tuần này đã báo cáo với các nhà lập pháp về một đánh giá tình báo cho thấy có thể mất tới 6 tháng để rà phá hoàn toàn thủy lôi tại eo biển sau khi chiến tranh với Iran kết thúc, đài CNN đưa tin.

Anh và Pháp: Cần có “phương án quân sự thực tế” để mở lại eo biển Hormuz

Tại cuộc họp ở thủ đô London (Anh) ngày 23-4, Anh và Pháp đã nói với các nhà hoạch định quân sự rằng cần có “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, theo CNN.

Các nhà hoạch định quân sự từ hàng chục quốc gia đang họp tại Bộ Tư lệnh Liên quân Thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, trong ngày thứ hai của hội nghị kéo dài hai ngày nhằm thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz.

“Biến động lực ngoại giao thành hành động đòi hỏi kế hoạch sắc bén, thảo luận thẳng thắn và cam kết vững chắc từ các quốc gia đồng minh và đối tác. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng đóng góp” - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin nêu trong thông điệp chung.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên họp sẽ được triển khai “ngay khi điều kiện cho phép, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững”.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan gặp Đại sứ Mỹ để thảo luận về đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 23-4, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan - ông Mohsin Naqvi và Đại sứ Mỹ tại Islamabad - ông Natalie Baker đã thảo luận về tình hình khu vực mới nhất và các nỗ lực ngoại giao nhằm tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ tại Pakistan, theo kênh Al Jazeera.

Bộ Nội vụ Pakistan đăng trên X cho biết ông Naqvi đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các kênh ngoại giao để đạt được một giải pháp lâu dài.

Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng về “những tiến triển tích cực từ phía Iran”, đồng thời cho biết Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir “đang nỗ lực tối đa ở mọi cấp độ để giải quyết vấn đề”.

Đến ngày 23-4, công tác chuẩn bị tại Islamabad đã sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ hai dù chưa rõ thời điểm của cuộc đàm phán.

Lực lượng chức năng đứng canh gác tại con đường bị phong tỏa dẫn tới khách sạn Serena, thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 23-4 dù chưa có thông tin về thời điểm đàm phán Mỹ-Iran. Ảnh: AFP

NNA: Israel đốt nhà ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel đã đốt nhà tại miền nam Lebanon từ rạng sáng 23-4 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày vẫn còn hiệu lực, theo hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA).

NNA cho biết việc đốt phá diễn ra tại khu vực Mais Al-Jabal, thuộc Marjayoun, miền nam Lebanon - nơi được xem là căn cứ quan trọng của Hezbollah.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một UAV được phóng từ miền nam Lebanon trong ngày 23-4.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh đại diện Israel và Lebanon dự kiến gặp nhau tại Washington vào cuối ngày 23-4 (theo giờ Mỹ) nhằm tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trước thềm các cuộc đàm phán, Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam nói rằng Lebanon không thể ký bất kỳ thỏa thuận nào nếu không bao gồm “rút quân hoàn toàn” của Israel.

“Chúng tôi không thể chấp nhận một cái gọi là vùng đệm, nơi có sự hiện diện của Israel mà người dân Lebanon phải di dời không được phép quay về, nơi các làng mạc và thị trấn bị tàn phá không thể được tái thiết” - ông Salam nói với tờ The Washington Post tại Paris, nơi ông gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Chúng tôi bước vào các cuộc đàm phán này với niềm tin rằng Mỹ là bên có thể tạo ảnh hưởng đối với Israel. Vai trò của họ mang tính quyết định trong việc đạt được lệnh ngừng bắn, và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục sử dụng ảnh hưởng đó với Israel” - nhà lãnh đạo Lebanon nói thêm.

Về việc giải giáp Hezbollah – yêu cầu cốt lõi từ phía Israel và phương Tây – ông Salam cho biết đây là một quá trình, không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Ông nhấn mạnh rằng Lebanon không nhượng bộ khi tham gia đàm phán.

“Tôi không biết chúng tôi có thể đạt được gì thông qua đàm phán, nhưng tôi biết chúng tôi muốn gì” - ông Salam nhấn mạnh.

Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài

Giá dầu tăng trong ngày 23-4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có thời hạn chấm dứt cuộc chiến với Iran, làm dập tắt hy vọng về một giải pháp sớm cho xung đột.

Dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – tăng 1,9% lên gần 104 USD/thùng, hướng tới ngày tăng thứ tư liên tiếp. Dầu WTI – chuẩn của Mỹ – cũng tăng tương tự lên 94,6 USD/thùng.

Đối với thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq cho thấy thị trường Mỹ có thể mở cửa trong trạng thái suy yếu.

Các chỉ số lớn tại châu Âu cũng đồng loạt giảm mạnh. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật và Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa giảm nhẹ, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ.