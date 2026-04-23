Chùm ảnh: Nhịp sống đời thường trở lại thủ đô Iran khi tiếng súng tạm ngưng
(PLO)- Người dân thủ đô Tehran (Iran) dần trở lại nhịp sống thường ngày khi lệnh ngừng bắn tiếp diễn, dù triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn còn khá mờ mịt.
Xung đột tại Iran đã bước sang ngày thứ 55. Dù các bên tham chiến không còn thực hiện những đợt không kích dồn dập như giai đoạn đầu, dấu hiệu về một lệnh ngừng bắn dài hạn hay kết cục hòa bình vẫn còn khá mờ mịt.
Trong bối cảnh đó, nhịp sống tại thủ đô Tehran dần hồi sinh với nhiều mảng màu đa chiều, giữa lúc đôi bên đạt ngừng bắn mong manh. Khuất sau các bản tin dồn dập về điểm nóng eo biển Hormuz hay những tuyên bố chính trị cứng rắn, là nỗ lực duy trì sinh hoạt thường nhật của hàng triệu dân thường.
Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc chân thực trên các góc phố, khu chợ ở Tehran, qua đó phản ánh sức sống bền bỉ của người dân thủ đô giữa lằn ranh khói lửa.