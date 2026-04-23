Chùm ảnh: Nhịp sống đời thường trở lại thủ đô Iran khi tiếng súng tạm ngưng 23/04/2026 10:30

(PLO)- Người dân thủ đô Tehran (Iran) dần trở lại nhịp sống thường ngày khi lệnh ngừng bắn tiếp diễn, dù triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn còn khá mờ mịt.

Xung đột tại Iran đã bước sang ngày thứ 55. Dù các bên tham chiến không còn thực hiện những đợt không kích dồn dập như giai đoạn đầu, dấu hiệu về một lệnh ngừng bắn dài hạn hay kết cục hòa bình vẫn còn khá mờ mịt.

Trong bối cảnh đó, nhịp sống tại thủ đô Tehran dần hồi sinh với nhiều mảng màu đa chiều, giữa lúc đôi bên đạt ngừng bắn mong manh. Khuất sau các bản tin dồn dập về điểm nóng eo biển Hormuz hay những tuyên bố chính trị cứng rắn, là nỗ lực duy trì sinh hoạt thường nhật của hàng triệu dân thường.

Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc chân thực trên các góc phố, khu chợ ở Tehran, qua đó phản ánh sức sống bền bỉ của người dân thủ đô giữa lằn ranh khói lửa.

Người dân xếp hàng mua bánh mì mới nướng tại một tiệm bánh địa phương ở Tehran ngày 22-4. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Một bảng quảng cáo tại Quảng trường Cách mạng (Enghelab Square) ở Tehran ghi dòng chữ: “Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa”. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Một người Iran đang mua hàng tại một quầy bán dạo dựng trên vỉa hè ở trung tâm Tehran ngày 22-4. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Xe cộ di chuyển trên một tuyến cao tốc, phía xa là dãy núi dãy Alborz hiện lên ở phía bắc Tehran. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Ô tô di chuyển trên một con phố tại Tehran ngày 22-4. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Người dân Iran đi bộ trước một tấm áp phích khổng lồ về cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Bên cạnh đó là những vật dụng mang tính biểu tượng của các nữ sinh một trường tiểu học ở TP Minab (tỉnh Hormozgan, miền nam Iran) thiệt mạng hồi đầu xung đột, được đặt trên mặt đất tại Quảng trường Valiasr ở Tehran. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Trẻ em Iran chơi đùa trong khu chợ Tehran Bazaar, giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn đang diễn ra, tại Tehran ngày 21-4. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Người dân đi bộ trong chợ Tehran Bazaar tại Tehran ngày 21-4. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Các giáo sĩ Iran trò chuyện tại chợ Tehran Bazaar ngày 21-4. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA