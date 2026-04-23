Ông Zelensky: Không được quên Ukraine vì cuộc chiến Iran 23/04/2026 06:39

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng dù ông hiểu Mỹ hiện đang tập trung vào cuộc chiến với Iran nhưng việc không quên Ukraine là điều quan trọng.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN ngày 22-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc chiến tại Iran đã khiến sự chú ý bị chuyển khỏi cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo rằng sẽ là một “rủi ro lớn” nếu cho rằng các nỗ lực chấm dứt giao tranh ở Ukraine không thể được khởi động lại cho đến khi xung đột tại Iran kết thúc.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù các cuộc trao đổi kỹ thuật với Mỹ vẫn đang diễn ra, ông không “thấy cơ hội để gặp mặt cho đến khi vấn đề, tức hồ sơ Iran, được khép lại”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ông Zelensky chỉ ra rằng đây là một “thách thức” khi cùng một nhóm đàm phán của Mỹ – do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner dẫn đầu – phụ trách cả các cuộc đàm phán về chiến sự tại Iran và tại Ukraine.

Vị tổng thống cũng nói rằng dù hiểu Mỹ hiện đang tập trung vào cuộc chiến với Iran, việc không quên Ukraine là điều quan trọng.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh không thể chấp nhận việc nói rằng “chúng ta sẽ bàn về (Ukraine) sau một chút… Ukraine không phải là ‘sau một chút’. Ukraine đã ở trong một thảm kịch rất lớn, chúng ta phải tìm cách xử lý song song”.

Ông Zelensky cũng nói với CNN rằng cuộc chiến ở Iran đã khiến một số nguồn cung vũ khí then chốt cho Ukraine bị gián đoạn, đặc biệt là tên lửa đánh chặn đạn đạo. Ông nói Ukraine không nhận đủ loại vũ khí này do năng lực sản xuất tại Mỹ còn hạn chế.

Phát biểu với CNN chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã phê duyệt khoản vay quan trọng trị giá 90 tỉ euro (hơn 105 tỉ USD) cho Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết việc nhận được số tiền này là vấn đề “sống còn” đối với đất nước ông.

Khoản vay, đã được hứa với Kiev từ nhiều tháng trước, bị trì hoãn do Thủ tướng Hungary Victor Orbán ngăn cản nhằm yêu cầu Ukraine khôi phục dòng chảy dầu mỏ của Nga vào châu Âu.

Thất bại của ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary tuần trước đã gỡ bỏ một trong những trở ngại. Đến ngày 22-4, hoạt động trung chuyển dầu qua đoạn đường ống Druzhba đi qua Ukraine đã được nối lại, và các đại sứ EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản vay này.

Ông Zelensky nói rằng nếu không có nguồn tài chính này, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sản xuất số lượng vũ khí mà nước này có khả năng chế tạo.

Ông nêu ví dụ về UAV đánh chặn, cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 1.000 chiếc mỗi ngày – dù có năng lực sản xuất tới 2.000 chiếc/ngày. “Nhưng chúng tôi không có đủ kinh phí. Đây thực sự là vấn đề sống còn, để tồn tại, để phòng vệ, chúng tôi rất cần số tiền này” - vị tổng thống nói với CNN.