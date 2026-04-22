Ukraine bác ý tưởng gia nhập EU ‘một phần’ 22/04/2026 19:24

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha lưu ý rằng con đường để nước này gia nhập EU vẫn còn phức tạp và đang tiếp diễn.

Ngày 22-4, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha tuyên bố rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức thành viên “một phần” hay tạm thời nào trong Liên minh châu Âu (EU), theo hãng thông tấn RBC-Ukraine.

Ông Sybiha nhắc lại lập trường của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng Kiev đang tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU chứ không phải các hình thức thay thế khác.

“Lập trường rõ ràng là chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ ‘tư cách thành viên thay thế’ nào” - ông Sybiha nói.

Ông Sybiha đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các quốc gia thành viên EU về các mô hình hội nhập theo từng giai đoạn hoặc “liên kết” tiềm năng cho Ukraine.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết các đối tác của Ukraine hiểu lập trường của Kiev và ghi nhận những tiến bộ của đất nước trong việc điều chỉnh luật pháp phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.

“Việc chúng ta đã sẵn sàng hay chưa chỉ là câu hỏi tu từ. Có những tiêu chí rõ ràng, và chúng ta đang đáp ứng chúng và đang làm điều đó rất nhanh chóng” - ông Sybiha nhấn mạnh.

Đồng thời, ngoại trưởng Ukraine lưu ý rằng con đường gia nhập EU vẫn còn phức tạp và đang tiếp diễn, đòi hỏi Kiev phải có thêm các cải cách lập pháp và cơ cấu.

Ông Sybiha nói thêm rằng Ukraine có thể tìm cách bảo vệ một số lĩnh vực kinh tế trong quá trình gia nhập, bao gồm thông qua các biện pháp tạm thời, trong khi vẫn tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn châu Âu.

Hồi đầu tuần, tờ Financial Times đưa tin rằng Pháp và Đức đang đề xuất một hình thức hội nhập EU “mang tính biểu tượng” cho Ukraine, theo đó sẽ cấp các quyền lợi hạn chế trước khi trở thành thành viên đầy đủ.

Kế hoạch này cho phép Ukraine tham gia các cuộc họp của EU nhưng không có quyền bỏ phiếu và không được tiếp cận ngay lập tức với các phần quan trọng trong ngân sách của khối, bao gồm trợ cấp nông nghiệp và tài trợ khu vực.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, hiện do Síp đảm nhận, ngày 22-4 cho biết các đại sứ EU đã phê duyệt việc giải ngân khoản vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) đã cam kết cho Ukraine cũng như một gói trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn này cho biết thêm rằng 27 quốc gia thành viên của EU dự kiến ​​sẽ thông qua thỏa thuận này vào ngày 23-4.