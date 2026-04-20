Chiến sự Nga-Ukraine 20-4: Ukraine nhắm 'huyết mạch' dầu mỏ, tuyên bố làm Nga mất hàng tỉ USD; Moscow nói về vụ EU tính giải ngân 90 tỉ euro cho Kiev 20/04/2026 06:21

(PLO)- Ukraine nhắm 'huyết mạch' dầu mỏ, tuyên bố làm Nga mất hàng tỉ USD; Ông Zelensky chỉ trích nới lỏng trừng phạt dầu Nga; Moscow nói về vụ EU tính giải ngân 90 tỉ euro cho Kiev.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói tập kích sâu lãnh thổ Nga, nhắm nhà máy UAV ở Taganrog

Ngày 19-4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga tại TP Taganrog (tỉnh Rostov, miền nam nước Nga) rạng sáng cùng ngày.

Mục tiêu của đợt tấn công là nhà máy Atlant-Aero, nơi chuyên phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công và trinh sát cho quân đội Nga. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở này ngay sau vụ tập kích, theo tờ Kyiv Independent.

Đám cháy bùng phát tại một cơ sở được cho là nhà máy sản xuất UAV sau cuộc không kích bằng tên lửa của Ukraine vào TP Taganrog trong rạng sáng 19-4. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, công ty nói trên chuyên sản xuất UAV loại Molniya và các linh kiện cho UAV Orion - loại khí tài có thể mang theo mức tải trọng vũ khí lên tới 250 kg, bao gồm bom lượn dẫn đường và các hệ thống tên lửa.

Đòn tấn công này được kỳ vọng sẽ làm giảm năng lực sản xuất UAV của Nga, đồng thời làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tập kích của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cũng nhắm trúng một kho đạn dược gần làng Trudove ở khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia (hiện do Nga kiểm soát), cũng như các kho hậu cần ở khu vực Mangush, Topolyne và Mariupol thuộc tỉnh Donetsk.

Ukraine thường xuyên tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nỗ lực này nhằm làm suy giảm năng lực tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine lần đầu tiên đánh chặn một UAV Shahed của Nga bằng xuồng không người lái, quân đội nước này cho biết vào ngày 19-4. Nhiệm vụ đánh chặn này do một đơn vị xuồng không người lái thuộc Lữ đoàn Nemesis số 412 hoạt động trên biển thực hiện.

Theo Lữ đoàn Nemesis, bước tiến này đánh dấu một cấp độ tích hợp mới giữa năng lực phương tiện không người lái trên biển và trên không của Ukraine. Động thái này qua đó mở rộng khả năng đối phó các mối đe dọa đường không từ Nga, đồng thời bổ sung thêm một lớp phòng thủ cho các thành phố của Ukraine.

Ukraine nhắm “huyết mạch” dầu mỏ, tuyên bố làm Nga mất hàng tỉ USD

Ngày 19-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng theo ước tính của Ukraine, các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã khiến Moscow thất thu ít nhất 2,3 tỉ USD doanh thu từ dầu mỏ chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này trong tháng 4" - ông Zelensky tuyên bố, chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine tấn công thêm 4 cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga trong đêm 18-4.

Bất chấp lợi nhuận từ dầu mỏ của Nga tăng cao, ngày 17-4, Bộ Tài chính Mỹ vẫn gia hạn quyền miễn trừ tạm thời đối với các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Nga, cho phép các quốc gia mua lượng dầu của nước này đang mắc kẹt trên biển cho đến ngày 16-5.

Chính quyền Tổng thống Trump lý giải rằng động thái miễn trừ này là một biện pháp nhằm xoa dịu tình trạng giá dầu tăng vọt sau cuộc chiến Mỹ - Israel tại Iran.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 19-4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - ông Mike Waltz đã bác bỏ ý kiến cho rằng việc gia hạn miễn trừ nói trên là một "phần thưởng" dành cho Moscow, đồng thời gọi quan điểm này là "nực cười".

Phản ứng trước quyết định trên, trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã lên án việc Mỹ gia hạn nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ.

"Quyết định này sẽ không mang lại lợi ích thực chất nào cho mặt trận ngoại giao, và mỗi USD thu được từ dầu mỏ chỉ càng khuyến khích Nga tiếp tục cuộc chiến" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đăng trên X trích việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tuy nhiên bài đăng này thì không nêu đích danh Washington.

Nga cập nhật tình hình chiến sự Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này trong ngày qua đã bắn hạ 274 UAV của Ukraine, cùng 1 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 1 tên lửa Neptune và nhiều bom dẫn đường.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Moscow, các đòn tấn công bằng không quân chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của Nga đã nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine, cũng như các xưởng sản xuất và điểm chuẩn bị phóng UAV tầm xa.

Phía Nga tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự và điểm tập kết lực lượng Ukraine tại 142 khu vực trên toàn chiến trường.

Phía Nga cũng tuyên bố lực lượng Ukraine tổn thất khoảng 1.170 binh sĩ trên toàn tuyến trong ngày qua, phân bổ tại nhiều hướng tác chiến khác nhau. Ngoài ra, một số khí tài như UAV, súng cối, hệ thống điều khiển drone, trạm liên lạc vệ tinh và kho đạn dã chiến được cho là đã bị phá hủy.

Ở chiều ngược lại, giới chức địa phương Nga tại vùng Bryansk cho biết 2 dân thường bị thương sau khi một UAV cảm tử của Ukraine tấn công vào một ô tô đang di chuyển. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Điện Kremlin: EU “kiểu gì cũng” giải ngân 90 tỉ euro cho Ukraine

Ngày 19-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) “dù bằng cách này hay cách khác” cũng sẽ tìm ra cách giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 90 tỉ euro cho Ukraine, bất kể Thủ tướng Hungary Viktor Orban có còn tại vị hay không.

Chia sẻ với kênh Vesti, ông Peskov nói: “Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn sẽ tìm ra cách mở khóa số tiền này. Có ông Orban hay không cũng vậy. Không nên ảo tưởng về điều đó”.

Ông Peskov đưa ra nhận định trên sau khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết khối này dự kiến sẽ xem xét lại việc mở khóa khoản vay 90 tỉ euro vào tuần tới.

“Về phía EU, đã đến lúc cần mở khóa khoản vay 90 tỉ euro và thúc đẩy gói trừng phạt thứ 20. Hội đồng Đối ngoại sẽ thảo luận vấn đề này vào tuần tới” - bà Kallas viết trên mạng xã hội X.

Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí vào tháng 12-2025 về việc cung cấp gói vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 sau nhiều tuần đàm phán. Tuy nhiên, khoản vay này vẫn đã bị Hungary dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orban chặn lại.

Budapest yêu cầu Ukraine khôi phục hoạt động trung chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba thì mới dỡ bỏ quyền phủ quyết. Hungary cáo buộc Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung, trong khi Kiev cho rằng hoạt động trung chuyển bị ảnh hưởng do thiệt hại từ một cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết việc sửa chữa đường ống sẽ hoàn tất “trong mùa xuân này”.