Ông Zelensky chỉ trích nới lỏng trừng phạt dầu Nga, sau khi Mỹ gia hạn mua trên biển 20/04/2026 05:53

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, không lâu sau khi Mỹ gia hạn một miễn trừ trừng phạt với dầu mỏ Nga.

“Việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga không phản ánh đúng thực tế của chiến sự hay ngoại giao, mà còn nuôi dưỡng ảo tưởng của giới lãnh đạo Nga rằng họ có thể tiếp tục cuộc chiến” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

“Mỗi USD trả cho dầu mỏ Nga đều là tiền cho chiến tranh” - theo ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nhắc trực tiếp đến Mỹ, nhưng bài đăng của ông được đưa ra 2 ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn miễn trừ trừng phạt kéo dài một tháng, cho phép bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang ở trên biển.

Quy định miễn trừ trừng phạt của Mỹ cho phép các bên tiếp tục mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga nếu số hàng đó đã được đưa lên tàu trước ngày 17-4. Việc này được áp dụng đến 0 giờ 01 phút ngày 16-5 (giờ miền đông Mỹ).

Quyết định này gia hạn một biện pháp nới lỏng trước đó đã hết hạn vào ngày 11-4.

Động thái của Washington nhằm hạ nhiệt giá năng lượng tăng cao do chiến sự Trung Đông. Tuy nhiên, việc Bộ Tài chính Mỹ gia hạn lại diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ không gia hạn miễn trừ.

Ông Zelensky cho rằng hiện có hơn 110 tàu chở dầu vận chuyển dầu Nga đang hoạt động trên biển, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, với tổng lượng hơn 12 triệu tấn dầu thô “mà do việc nới lỏng trừng phạt, giờ đây một lần nữa có thể được bán mà không chịu hậu quả”.

“Đó là 10 tỉ USD - một nguồn lực trực tiếp được chuyển hóa thành các đòn tấn công mới nhằm vào Ukraine” - ông Zelensky viết, cáo buộc Nga đã phóng hơn 2.360 UAV tấn công, hơn 1.320 bom dẫn đường trên không và gần 60 tên lửa các loại nhằm vào các thành phố và cộng đồng Ukraine trong tuần qua.

“Điều quan trọng là phải chặn các tàu chở dầu Nga, không để chúng vận chuyển dầu tới các cảng. Xuất khẩu dầu của bên gây hấn phải giảm, và các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine cần tiếp tục phát huy hiệu quả hướng tới mục tiêu đó” - nhà lãnh đạo Ukraine kết luận.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.