Chiến sự Nga-Ukraine 19-4: Ukraine nói tập kích 4 cơ sở dầu quan trọng của Nga; Moscow để ngỏ khả năng nối lại hòa đàm với Kiev 19/04/2026 06:27

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine đồng loạt tập kích 4 cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga; Moscow để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Kiev.

Ukraine đồng loạt tập kích 4 cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, rạng sáng 18-4, các lực lượng nước này đã tiến hành tập kích 4 cơ sở công nghiệp dầu mỏ quan trọng của Nga, trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục các nỗ lực triệt thoái nguồn tài chính phục vụ chiến sự của Moscow.

Phía quân đội cho biết các mục tiêu bị nhắm tới là những cơ sở đang hỗ trợ cho Lực lượng Vũ trang Nga, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm "làm suy yếu năng lực quân sự và kinh tế (của Nga)", theo tờ Kyiv Independent.

Hậu quả các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở dầu mỏ Nga đêm 18-4. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các mục tiêu bao gồm nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk và Syzran ở tỉnh Samara, 1 kho chứa dầu ở tỉnh Leningrad và trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar.

Đầu ngày 18-4, các kênh Telegram của Nga cũng đưa tin về một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk ở tỉnh Samara, được cho là hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Động thái này nhằm mục tiêu làm suy giảm nguồn thu quan trọng nhất của Điện Kremlin.

Trong tháng 3, các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine cùng với các hoạt động bắt giữ tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" được cho là đã làm tê liệt khoảng 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga, theo Kyiv Independent.

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 560 UAV của Ukraine trong ngày

Ngày 18-4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công hàng trăm UAV và nhiều vũ khí dẫn đường của Ukraine trong ngày qua, đồng thời ghi nhận các đợt tập kích nhắm vào nhiều vùng lãnh thổ của Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính chung trong ngày 18-4, các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ tổng cộng 568 UAV, 9 quả bom lượn và 1 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Trong đó, chỉ tính riêng khung thời gian 8 tiếng (từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều 18-4, theo giờ Moscow), lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn và tiêu diệt 46 UAV của Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Các mục tiêu này bị bắn hạ trên không phận Biển Đen và hàng loạt địa phương của Nga bao gồm các tỉnh: Samara, Bryansk, Belgorod, Vologda, Kursk, Nizhny Novgorod và Ryazan.

Tại vùng Krasnodar, Ban chỉ huy chiến dịch khu vực xác nhận các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống khu vực cảng biển Eisk.

"Không có thương vong hay hỏa hoạn nào được ghi nhận" - cơ quan này thông tin thêm rằng các lực lượng phản ứng nhanh và dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai tại hiện trường.

Cũng trong bản báo cáo tình hình chiến sự ngày 18-4, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật thiệt hại của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tính đến nay, Moscow khẳng định đã phá hủy tổng cộng: 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, 135.370 UAV, 656 hệ thống tên lửa phòng không, 28.950 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.703 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 34.505 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 59.669 phương tiện quân sự chuyên dụng của đối phương.

Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine

Ngày 18-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này đang nhìn nhận "tích cực" về khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Khi được hãng thông tấn Anadolu hỏi về triển vọng hòa bình và vai trò trung gian của Ankara tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, ông Lavrov trả lời: "Chúng tôi nhìn nhận tích cực về khả năng nối lại đàm phán tại Istanbul".

Dù vậy, nhà lãnh đạo ngoại giao Nga lưu ý rằng chủ đề nối lại đàm phán hiện không phải là "ưu tiên số một" của Moscow, đồng thời khẳng định phía Nga chưa bao giờ ép buộc bất kỳ ai phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán nếu phía đối tác có thiện chí. Quan điểm này không thay đổi, dù trước đây quá trình làm việc với phía Ukraine từng rất đáng thất vọng” - ông Lavrov nói.

"Chúng tôi không né tránh đàm phán. Khi nào ai đó sẵn sàng, hãy để họ đưa ra đề xuất. Chúng tôi sẽ xem xét liệu thời điểm có phù hợp, địa điểm có thuận lợi và chương trình nghị sự là gì" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Năm ngoái, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán hòa bình mới tại Istanbul - vào các ngày 16-5, 2-6 và 23-7. Các vòng đàm phán này đã mang lại những cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và các bản dự thảo ghi nhớ, phác thảo lập trường của cả hai bên cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Dưới sự trung gian của Mỹ, Moscow và Kiev cũng đã tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình vào đầu năm nay, diễn ra trong các ngày 23 đến 24-1, 4 đến 5-2 và 17 đến 18-2. Hai vòng đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), trong khi vòng thứ ba diễn ra tại TP Geneva (Thụy Sĩ).

Kể từ đó, quá trình đàm phán đã bị đình trệ. Cả Moscow và Kiev đều cho rằng nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine bị chững lại là do Mỹ đang chuyển hướng tập trung sang vấn đề Iran.