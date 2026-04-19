Hai tàu treo cờ Ấn Độ bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, New Delhi triệu tập đại sứ Iran 19/04/2026 05:31

(PLO)- Ấn Độ đã triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi - ông Mohammad Fathali để bày tỏ sự “quan ngại về vụ nổ súng nhằm vào hai tàu treo cờ Ấn Độ” ở eo biển Hormuz.

Ấn Độ cho biết đã triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi - ông Mohammad Fathali để bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về vụ tấn công nhằm vào hai tàu treo cờ Ấn Độ chở dầu thô đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz hôm 18-4, theo tờ India Today.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Đại sứ Fathali đã được triệu tập tới cuộc họp với Thư ký Đối ngoại Ấn Độ Vikram Misri vào tối 18-4 (giờ địa phương). Tại cuộc họp, phía Ấn Độ bày tỏ sự quan ngại về vụ nổ súng xảy ra trước đó trong ngày liên quan hai tàu treo cờ Ấn Độ.

Thư ký Đối ngoại Ấn Độ nhấn mạnh New Delhi đặc biệt coi trọng việc bảo đảm an toàn cho tàu thương mại và thuyền viên, đồng thời nhắc lại rằng trước đây Iran từng tạo điều kiện cho các tàu đi tới Ấn Độ qua lại an toàn.

Ông Misri đề nghị đại sứ Iran chuyển tải quan điểm của Ấn Độ tới các cơ quan chức năng Iran và sớm nối lại quá trình hỗ trợ các tàu hướng đến Ấn Độ đi qua eo biển.

Đại sứ Iran tại New Delhi - ông Mohammad Fathali rời khỏi Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 18-4. Ảnh: INDIA TODAY

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết vị Đại sứ Fathali đã hứa sẽ chuyển những quan điểm này tới phía Iran.

Iran chưa bình luận về vụ việc.

Một trong hai tàu bị tấn công được xác định là tàu Sanmar Herald, theo một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ. Nguồn tin cho biết thủy thủ đoàn và con tàu đều an toàn.

Ngay sau thông tin hai tàu Ấn Độ bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, nhiều tàu thuyền có ý định vượt qua eo biển đã quay đầu.

Dữ liệu của trang theo dõi Kpler cho thấy một tàu container treo cờ Ấn Độ, thuộc sở hữu của công ty Pháp CMA CGM, đã quay đầu khi tiến gần Larak Shari, một hòn đảo thuộc Iran hiện trở thành điểm kiểm soát của nhà chức trách nước này.

Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy thêm ba tàu khác, đều thuộc CMA CGM, đã quay đầu trong ngày 18-4.

Tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk cho biết các tàu của tập đoàn này sẽ không đi qua eo biển cho đến khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

“Kể từ khi xung đột bùng phát, chúng tôi đã tuân theo hướng dẫn của các đối tác an ninh trong khu vực, và khuyến nghị cho đến nay là tránh đi qua eo biển Hormuz” - theo thông cáo của công ty.

Trước đó, trong ngày 18-4, bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran tuyên bố sẽ nối lại "quản lý nghiêm ngặt" eo biển Hormuz.

Bộ này cáo buộc Mỹ phá vỡ cam kết khi tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran, cho biết việc quản lý nghiêm ngặt eo biển sẽ kéo dài cho đến khi Mỹ khôi phục quyền tự do đi lại cho tất cả các tàu thuyền đến Iran.

Quyết định này đảo ngược tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon.