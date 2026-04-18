Anh, Pháp ra tuyên bố chung sau cuộc họp 51 quốc gia về eo biển Hormuz 18/04/2026 08:30

(PLO)- Anh, Pháp ra tuyên bố chung sau cuộc họp của 51 quốc gia về eo biển Hormuz, xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập trong khu vực.

Ngày 17-4, Pháp và Anh đã triệu tập 51 quốc gia tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer - hai nước đồng chủ tịch - sau đó đã ra tuyên bố về cuộc họp, cho biết cuộc họp nhấn mạnh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ủng hộ tự do hàng hải, bảo vệ luật pháp quốc tế, và duy trì ổn định kinh tế toàn cầu cũng như an ninh năng lượng, theo chính phủ Anh.

“Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp ngoại giao toàn diện cho xung đột thông qua đàm phán. Ngoại giao phải chiếm ưu thế. Anh, Pháp và tất cả các đối tác của chúng tôi sẽ phát huy năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz” - tuyên bố cho biết.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo tuyên bố chung, Anh, Pháp và các đối tác kêu gọi mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, vô điều kiện và không hạn chế.

“Quyền quá cảnh không bị hạn chế hoặc thu phí là nền tảng của thương mại quốc tế. Tự do hàng hải có nghĩa là việc đi lại phải thực sự tự do. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh thông báo hôm nay rằng eo biển sẽ được mở lại và nhấn mạnh điều này phải được duy trì lâu dài” - theo tuyên bố.

Tuyên bố khẳng định ủng hộ công việc thiết yếu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong việc bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành vận tải biển để bảo đảm họ có thể nối lại hoạt động ngay khi điều kiện cho phép, bao gồm phối hợp với các hãng vận tải, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức trong ngành” - tuyên bố cho biết thêm.

Theo tuyên bố, Pháp và Anh xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập và mang tính phòng thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tàu thương mại, trấn an các nhà khai thác vận tải biển và tiến hành rà phá thủy lôi ngay khi điều kiện cho phép sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

“Phái bộ quốc tế này sẽ hoàn toàn mang tính phòng thủ, hoạt động phù hợp đầy đủ với luật pháp quốc tế và có tham vấn với các quốc gia liên quan. Chúng tôi cảm ơn các quốc gia đã thể hiện sẵn sàng đóng góp, bao gồm cả thông qua lực lượng quân sự, hỗ trợ hậu cần, đóng góp tài chính hoặc ủng hộ chính trị, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia có lợi ích trong việc bảo đảm dòng chảy thương mại toàn cầu thông suốt thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến này” - tuyên bố nhấn mạnh.

Anh và Pháp cam kết sẽ cùng nhau thúc đẩy sáng kiến này, bao gồm điều phối kế hoạch quân sự với các quốc gia tham gia.

Chính phủ Anh cho biết London sẽ đăng cai cuộc họp các nhà lãnh đạo tiếp theo theo hình thức này.