Iran: Sẽ lại đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ không bỏ phong tỏa các cảng Tehran 18/04/2026 08:14

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran sẽ đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ phong toả các cảng của nước này.

Ngày 18-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran sẽ đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời bác bỏ các tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “sai sự thật”, theo kênh Al Jazeera.

“Việc eo biển mở hay đóng, cũng như các quy định của nó, được quyết định trên thực địa, không phải trên mạng xã hội” - ông Ghalibaf viết trên X.

“Khi việc phong tỏa tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không duy trì trạng thái mở” - ông Ghalibaf cảnh báo, đồng thời cho biết “việc qua lại eo biển Hormuz sẽ được thực hiện theo ‘tuyến quy định’ và với ‘sự cho phép của Iran’”.

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng cả 7 tuyên bố mà Tổng thống Trump đưa ra trong những giờ qua “đều sai sự thật”.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Ông Ghalibaf đã liệt kê một số phát biểu của Tổng thống Mỹ, cho rằng “họ đã không thắng trong cuộc chiến bằng những lời dối trá này và chắc chắn cũng sẽ không đạt được điều gì trong đàm phán”.

Trước đó, ngày 17-4, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon.

Tổng thống Trump hoan nghênh tin tức từ Iran rằng eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại, nhưng làm rõ rằng lệnh phong tỏa hải quân hiện tại của Mỹ sẽ vẫn được duy trì “cho đến khi thỏa thuận của chúng ta với Iran hoàn tất 100%”.

Ông Trump sau đó cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ chấm dứt khi “một thỏa thuận được ký kết” và bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận đã ở rất gần.

Theo đài CNN, kể từ khi Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, chỉ có một số ít tàu thuyền đã đi qua eo biển.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy không có tàu chở dầu nào rời Vịnh Ba Tư và chỉ có 5 tàu chở hàng cùng 1 tàu chở nhựa đường đi tới Vịnh Oman.

Trước đó, một nhóm gồm gần 20 tàu chở hàng rời và tàu chở dầu – trong đó có một số tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) – đã hướng về eo biển. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ sau khi khởi hành, tất cả dường như đã quay đầu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17-4, Pháp và Anh đã triệu tập 51 quốc gia tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về eo biển Hormuz. Cuộc họp nhấn mạnh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ủng hộ tự do hàng hải, bảo vệ luật pháp quốc tế và duy trì ổn định kinh tế toàn cầu cũng như an ninh năng lượng, theo tuyên bố của chính phủ Anh.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bên kêu gọi mở lại eo biển Hormuz “ngay lập tức, vô điều kiện và không hạn chế”, đồng thời hoan nghênh thông báo rằng eo biển sẽ được mở lại và nhấn mạnh điều này phải được duy trì lâu dài.

Tuyên bố khẳng định ủng hộ công việc thiết yếu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong việc bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền.

“Pháp và Anh xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập và mang tính phòng thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tàu thương mại, trấn an các nhà khai thác vận tải biển, và tiến hành rà phá thủy lôi ngay khi điều kiện cho phép sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững” - tuyên bố cho biết thêm.