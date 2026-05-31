Chiến sự Nga-Ukraine 31-5: Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay Tu-142 và tên lửa Iskander của Nga; Ông Zelensky họp khẩn, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng 31/05/2026 08:47

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay Tu-142 và tên lửa Iskander của Nga; Ông Zelensky họp khẩn, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng; Nga tuyên bố loại hơn 1.300 binh sĩ Ukraine, bắn hạ hàng trăm UAV Kiev.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tuyên bố phá hủy 2 máy bay Tu-142 và hệ thống tên lửa Iskander của Nga

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, ngày 30-5 cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã phá hủy 2 máy bay hải quân Tu-142 và một hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga trong đợt tấn công xuyên đêm.

Theo ông Brovdi, hệ thống Iskander cùng hai máy bay Tu-142 đã bị tấn công tại một sân bay quân sự ở thành phố cảng Taganrog bên bờ biển Azov, thuộc tỉnh Rostov của Nga.

Trong ảnh được cho là cảnh các máy bay trinh sát săn ngầm tầm xa Tu-142 bị tấn công tại một sân bay quân sự ở thành phố Taganrog (tỉnh Rostov của Nga) trong đêm 30-5. Ảnh: Robert "Magyar" Brovdi/ Telegram

Đòn tấn công do Trung tâm số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện. Đây là đơn vị chuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự cũng như cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Tu-142 là máy bay trinh sát hàng hải và săn ngầm tầm xa do hải quân Nga vận hành. Loại máy bay này được phát triển dựa trên nền tảng oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, dòng máy bay được cho là thường được Nga sử dụng trong các đợt tập kích tên lửa hành trình quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, Iskander là hệ thống tên lửa chiến thuật của Nga, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 500 km.

Loại vũ khí này được đánh giá là chỉ có thể bị đánh chặn hiệu quả bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Iskander đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, cùng ngày 30-5, Tỉnh trưởng Rostov - ông Yuri Slusar cho biết trên Telegram rằng một bồn chứa nhiên liệu, một tàu chở dầu và một tòa nhà hành chính tại cảng Taganrog đã bốc cháy sau cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine.

Ông Slusar cũng cho biết có 2 người bị thương trong vụ việc.

Ông Zelensky họp khẩn với các quan chức cấp cao, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 30-5 cho biết ông đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với 3 quan chức cấp cao nhằm thảo luận các bước đi quan trọng trong thời gian tới, bao gồm những "cuộc đàm phán quan trọng".

Theo ông Zelensky, cuộc họp có sự tham gia của ông Kyrylo Budanov -Chánh Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp là các nỗ lực ngoại giao của Ukraine, đặc biệt là nhu cầu cấp bách về việc bổ sung tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không, đồng thời triển khai các thỏa thuận hiện có về hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV) với Mỹ và các đối tác châu Âu.

"Chúng tôi đã xác định các ưu tiên trong vài tuần tới gồm năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, các văn kiện song phương về sản xuất và cung cấp UAV" - ông Zelensky cho biết.

Ông nhấn mạnh các ưu tiên này bao gồm cả thỏa thuận hợp tác UAV với Liên minh châu Âu (EU) và công tác chuẩn bị cho các cuộc gặp ở nhiều khuôn khổ khác nhau.

Liên quan những "cuộc đàm phán quan trọng" được đề cập, ông Zelensky cho biết hiện chưa thể công bố thêm chi tiết.

Nga tuyên bố loại hơn 1.300 binh sĩ Ukraine, bắn hạ hàng trăm UAV Kiev

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-5 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.320 binh sĩ trong ngày qua do các hoạt động tác chiến của các cụm quân Nga tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, theo hãng thông tấn TASS.

Theo báo cáo của Bộ này, Ukraine mất tới 200 quân nhân tại khu vực tác chiến của Nhóm tác chiến phía Bắc, hơn 180 người tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây, hơn 85 người tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, hơn 340 người tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 455 người trên khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và tới 60 quân nhân tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 10 bom dẫn đường, 1 quả đạn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và 352 UAV Ukraine trong ngày qua.

"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 10 bom dẫn đường, 1 quả đạn của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 352 UAV cánh cố định" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo số liệu do Nga công bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 671 máy bay, 284 trực thăng, 153.684 UAV, 661 hệ thống tên lửa phòng không, 29.550 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.727 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt, 35.136 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 62.874 phương tiện quân sự chuyên dụng.

Nga nói Ukraine mở hàng chục đợt tấn công vào Kursk bằng UAV và pháo binh

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga, ông Alexander Khinshtein, ngày 30-5 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu vực này trong những ngày qua bằng UAV, pháo binh và thiết bị nổ.

Theo ông Khinshtein, từ 9 giờ sáng 29-5 đến 9 giờ sáng 30-5 (giờ Moscow), các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 63 UAV các loại của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine đã thực hiện 77 đợt pháo kích nhằm vào các khu vực đã được sơ tán dân cư tại tỉnh Kursk. Các UAV của Ukraine cũng đã tiến hành thêm 3 cuộc tấn công bằng thiết bị nổ.

Theo ông Khinshtein, các vụ tấn công không gây thiệt hại về người. Ông cho biết mặt tiền của một ngôi nhà dân tại huyện Rylsk đã bị hư hại do các cuộc tấn công, trong khi một ô tô con cũng bị trúng mảnh đạn.