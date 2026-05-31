Có tin ông Trump yêu cầu điều chỉnh dự thảo thỏa thuận với Iran; Israel mở rộng xâm nhập vào lãnh thổ Syria 31/05/2026 22:12

(PLO)- Có tin ông Trump yêu cầu điều chỉnh dự thảo thỏa thuận với Iran; Israel mở rộng xâm nhập vào lãnh thổ Syria; Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

CNN: Ông Trump yêu cầu điều chỉnh dự thảo thỏa thuận với Iran

Đài CNN ngày 31-5 dẫn nguồn tin cho biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lại các đề xuất sửa đổi đối với dự thảo thỏa thuận với Iran sau cuộc họp với các cố vấn hôm 29-5, khiến tiến trình đàm phán tiếp tục kéo dài thêm ít nhất một tuần.

Các quan chức không tiết lộ cụ thể những thay đổi mà ông Trump yêu cầu, nhưng cho biết ông nhấn mạnh cần tăng cường ngôn ngữ về các cam kết hạt nhân của Iran cũng như điều kiện liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Iran sẽ nhận được hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ thỏa thuận mới.

Động thái điều chỉnh mới diễn ra một tuần sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận “gần như đã hoàn tất” và ám chỉ rằng xung đột sắp kết thúc.

Kể từ đó, các quan chức Mỹ cho biết tiến triển vẫn đang được ghi nhận nhằm đạt một thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh, mở lại tuyến hàng hải chiến lược và khởi động các vòng đàm phán chi tiết hơn về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, dù ông Trump tuyên bố sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng” trong cuộc họp ngày 29-5 và đăng tải một số điều kiện lên mạng xã hội, cuộc họp kéo dài 2 giờ vẫn kết thúc mà không có kết luận rõ ràng.

Trong khi Tổng thống Trump khẳng định trên trang cá nhân rằng Mỹ sẽ tịch thu và tiêu hủy kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, thì phía Tehran liên tục tuyên bố họ không thảo luận về các chi tiết cụ thể của chương trình hạt nhân trong tiến trình đàm phán hiện tại.

Mặt khác, ông Trump khẳng định hai bên chưa từng thảo luận về việc trao đổi hay hỗ trợ tiền bạc như một phần của thỏa thuận. Ngược lại, phía Iran quả quyết đây là điều kiện bắt buộc phải có trong bất kỳ văn bản ký kết nào.

Hiện vẫn chưa rõ hai bên sẽ giải quyết những bất đồng sâu sắc này như thế nào khi tiến trình thương lượng về mặt câu chữ trong dự thảo vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Israel tiến hành đợt xâm nhập mới vào miền nam Syria

Ngày 31-5, Lực lượng Israel đã thực hiện các đợt xâm nhập mới vào khu vực miền nam Syria, tiến vào một số khu vực thuộc 2 tỉnh Quneitra và Deraa, thiết lập các chốt kiểm soát tạm thời, đồng thời kiểm tra người dân và phương tiện trước khi rút quân.

Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA cho biết rằng các đơn vị quân đội Israel đã di chuyển dọc tuyến đường nối giữa Saida al-Golan và trang trại al-Basali thuộc tỉnh Quneitra, tại đây lực lượng này đã dừng và kiểm tra người qua lại trong nhiều giờ.

Binh sĩ Israel cũng thiết lập một chốt kiểm soát tại lối vào phía đông thị trấn Maariya, thuộc khu vực thung lũng Yarmouk ở phía tây Deraa, tiến hành kiểm tra các phương tiện cá nhân, xe công cộng và người dân di chuyển qua khu vực.

Thị trưởng Maariya - ông Muwaffaq Mahmoud nói với SANA rằng khoảng 4 xe quân sự Israel chở khoảng 150 binh sĩ đã tiến vào thị trấn và lập một chốt kiểm soát gần tổng đài điện thoại địa phương. Lực lượng này kiểm tra phương tiện và người dân trước khi rời đi mà không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Các nhà chức trách Syria nhiều lần lên án những hoạt động này là vi phạm Thỏa thuận rút quân năm 1974, đồng thời cáo buộc Israel tiến hành các đợt xâm nhập, bắt giữ, tấn công dân thường, phá hủy đất nông nghiệp và không kích trên khắp khu vực.

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Lebanon

Ngày 31-5, Ngoại trưởng Pháp - ông Jean-Noel Barrot cho biết Paris đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) triệu tập một cuộc họp khẩn sau khi lực lượng Israel mở rộng hoạt động trên bộ và kiểm soát lâu đài thời Trung cổ Beaufort ở miền nam Lebanon.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Maifadoun ở miền nam Lebanon ngày 30-5. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã yêu cầu HĐBA LHQ triệu tập họp khẩn vì, dù chúng tôi thừa nhận quyền tự vệ của Israel, như bất kỳ quốc gia nào khác, song không gì có thể biện minh cho việc tiếp tục các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon và việc chiếm đóng ngày càng sâu hơn lãnh thổ Lebanon” - ông Barrot phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV.