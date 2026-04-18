Iran tái áp đặt 'quản lý nghiêm ngặt' eo biển Hormuz 18/04/2026 16:22

Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước ngày 18-4, Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran tuyên bố sẽ nối lại "quản lý nghiêm ngặt" eo biển Hormuz, đảo ngược quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này như một phần của cuộc đàm phán với Washington, theo hãng tin AFP.

Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran cáo buộc Mỹ phá vỡ cam kết khi tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran.

Cho đến khi Mỹ khôi phục quyền tự do đi lại cho tất cả các tàu thuyền đến Iran, "tình hình ở eo biển Hormuz sẽ vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt", theo tuyên bố.

Iran thông báo tái áp đặt "quản lý nghiêm ngặt" eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Trước đó, Tehran cũng đã đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, chỉ vài giờ sau khi nước này tuyên bố đã mở lại tuyến đường thủy chiến lược này sau thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon.

Cùng ngày, ông Ibrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Iran trình bày rõ tình hình hiện tại mà Iran nhìn nhận ở eo biển Hormuz, nói rằng đã đến lúc phải tuân thủ một chế độ hàng hải mới cho tuyến hàng hải này, kênh Al Jazeera đưa tin.

Theo hệ thống mới này, chỉ những tàu thương mại được Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho phép mới được phép di chuyển qua các tuyến đường được chỉ định sau khi trả các khoản phí cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến "một số tin khá tốt" về Iran, nhưng từ chối nói thêm chi tiết. Ông cũng cho biết giao tranh có thể tiếp diễn nếu không có thỏa thuận hòa bình vào tuần sau.

“Mọi việc dường như đang diễn ra rất tốt ở Trung Đông với Iran. Chúng tôi đang đàm phán trong suốt cuối tuần. Tôi hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhiều vấn đề đã được đàm phán và thống nhất” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về thủ đô Washington, D.C từ bang Arizona

“Điều quan trọng nhất là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác” - ông Trump nói thêm.

Đồng thời, ông Trump cho biết thêm rằng việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ tiếp tục.