Nga phát cảnh báo rắn tới 3 nước Baltic và Phần Lan 17/04/2026 05:59

(PLO)- Moscow cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu Phần Lan và ba quốc gia Baltic cố tình cho phép UAV Ukraine mượn không phận để tấn công nước Nga.

Ngày 16-4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moscow có quyền đáp trả nếu Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic cố tình cho phép máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua không phận của họ, đài RT đưa tin.

“Gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga thông qua không phận Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đang có chiều hướng gia tăng. Hậu quả là dân thường phải gánh chịu thương vong và cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nghiêm trọng” - ông Shoigu nói.

Quan chức này nhận định rằng hệ thống phòng không của phương Tây đang cho thấy sự kém hiệu quả, hoặc 4 quốc gia nói trên đã “cố tình cung cấp không phận, qua đó công khai trở thành đồng phạm đối phó Nga”.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng trong trường hợp thứ 2, Moscow có quyền tự vệ trước một “cuộc tấn công vũ trang” theo khuôn khổ Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ukraine và các nước NATO chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Shoigu.

Theo RT, những tuần gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga. Quân đội Nga thường xuyên ghi nhận việc bắn hạ hàng trăm UAV chỉ trong một đêm.

Trước các diễn biến trên, Cố vấn Điện Kremlin - ông Nikolay Patrushev ngày 13-4 bày tỏ quan điểm rằng Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic đã “đồng lõa trong những tội ác này”.

Ông Patrushev cảnh báo việc mở cửa không phận quốc gia cho các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine sẽ “minh chứng cho sự tham gia trực tiếp của NATO” vào các đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã gửi cảnh báo chính thức tới Lithuania, Latvia và Estonia về việc cho phép Ukraine điều động UAV qua lãnh thổ các nước này.

“Nếu giới cầm quyền ở các quốc gia này đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Bằng không, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả” - bà Zakharova tuyên bố.

Hôm 10-4, các ngoại trưởng Estonia, Latvia và Lithuania từng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của Nga nêu trên. Trong một tuyên bố chung, ba quốc gia Baltic mô tả các cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ” và là một phần của “chiến dịch thông tin sai lệch đang diễn ra” do Moscow thực hiện.

Ba nước khẳng định họ chưa bao giờ cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các cuộc tấn công như vậy, đồng thời cho biết đã chính thức bác bỏ các cáo buộc này trong các cuộc gặp với nhà ngoại giao Nga vào cuối tháng 3.