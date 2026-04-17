Ông Trump thông báo Israel và Lebanon đồng ý ngừng bắn 10 ngày, Hezbollah phản ứng 17/04/2026 05:24

Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Lebanon và Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày sau các cuộc đàm phán trong tuần do Washington làm trung gian, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn tại Lebanon sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 16-4 giờ miền Đông Mỹ (tức 4 giờ sáng 17-3 theo giờ Việt Nam) nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi thỏa thuận được hoàn tất. Ông Trump nói rằng ông dự kiến sẽ tiếp đón hai nhà lãnh đạo này tại Washington trong một hoặc hai tuần tới.

Ông Trump cho biết ông đã chỉ đạo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phối hợp với Israel và Lebanon nhằm đạt được hòa bình lâu dài.

Phát biểu với báo chí sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, ông Trump nói rằng Lebanon và Israel sẽ hướng tới một thỏa thuận dài hạn hơn, đồng thời nói rằng Lebanon đã đồng ý “xử lý Hezbollah”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó ra tuyên bố cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí một bản ghi nhớ gồm sáu điểm, trong đó nêu rõ ý định hướng tới hòa bình lâu dài với vai trò trung gian của Mỹ.

“Lebanon và Israel đã đạt được một sự đồng thuận, theo đó cả hai quốc gia sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững giữa hai bên, công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời thiết lập an ninh thực chất dọc biên giới chung, trong khi vẫn bảo đảm quyền tự vệ vốn có của Israel” - tuyên bố nêu rõ.

Không lâu sau đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã đồng ý với lệnh ngừng bắn 10 ngày và cho rằng đang có cơ hội đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử với Lebanon.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng ông không chấp nhận yêu cầu của Hezbollah về việc rút lực lượng Israel khỏi miền nam Lebanon về đường biên giới quốc tế giữa hai nước và sẽ duy trì một “vùng an ninh” rộng lớn kéo dài tới biên giới với Syria.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng yêu cầu cốt lõi của Israel vẫn là Hezbollah phải bị giải thể.

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam đã hoan nghênh thông báo của Tổng thống Trump, mô tả thỏa thuận ngừng bắn là “một yêu cầu trọng tâm mà Lebanon đã theo đuổi kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến” và là mục tiêu chính của cuộc gặp hôm 14-4 giữa các quan chức Lebanon và Israel tại Mỹ.

Về phía Hezbollah, trong phản ứng đầu tiên sau tuyên bố của ông Trump, nhóm này khẳng định rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng không được cho phép Israel tự do hoạt động trong lãnh thổ Lebanon.

Theo tuyên bố do bộ phận truyền thông của nhóm này phát đi, Hezbollah nói rằng sự hiện diện của quân đội Israel trên lãnh thổ của Lebanon trao cho Lebanon và người dân “quyền kháng cự”.