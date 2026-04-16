Tín hiệu tích cực lạc quan về các thỏa thuận Mỹ-Iran, Israel-Lebanon 16/04/2026 17:33

(PLO)- Xuất hiện loạt diễn biến tích cực liên quan các tiến trình đàm phán Mỹ-Iran và Israel-Lebanon, mang lại sự lạc quan về triển vọng sẽ có được các thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Đang có sự lạc quan rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể sắp kết thúc, khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh một nhà trung gian hòa giải quan trọng là Tổng Tham mưu quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir có mặt tại Tehran, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận" - thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tại một cuộc họp báo hôm 15-4, đánh giá rằng tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian là "hiệu quả và đang tiếp diễn".

Bà Leavitt cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo vẫn chưa được xác nhận nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Pakistan. Bà Leawitt cũng bác bỏ thông tin rằng Mỹ đã chính thức yêu cầu gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hai tuần mà hai bên đã nhất trí vào ngày 8-4.

Các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc việc quay trở lại Pakistan để tiếp tục đàm phán ngay trong cuối tuần này, sau khi các cuộc đàm phán kết thúc hôm 12-4 mà không đạt được bước đột phá nào.

Thống chế Asim Munir đã đến Tehran hôm 15-4 để cố gắng ngăn chặn xung đột tái diễn. Quân đội Pakistan xác nhận ông Munir đã đến Tehran. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng ông Munir, người đã làm trung gian hòa giải vòng đàm phán trước đó, sẽ tìm cách "thu hẹp khoảng cách" giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng tải trên Twitter lời chào mừng ông Munir và cho biết Tehran cam kết "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Thống chế Pakistan Asim Munir được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đón tiếp ​​tại Tehran (Iran) ngày 15-4. Ảnh: ISPR

Tình hình giữa Israel và Lebanon cũng xuất hiện diễn biến tích cực. Các nhà lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 16- 4 (giờ địa phương), theo Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đang cố gắng tạo ra một chút khoảng cách an toàn giữa Israel và Lebanon" - ông Trump thông báo trên nền tảng Truth Social, đề cập cuộc gặp được tổ chức tại Washington ngày hôm trước - cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước kể từ năm 1993.

Ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ nói chuyện vào ngày 16-4, nhưng không nêu danh tính cụ thể hay cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên sau đó, một nguồn tin quan chức Lebanon nói với hãng tin AFP rằng Lebanon "không biết" về bất kỳ cuộc liên lạc nào sắp tới với Israel. "Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc liên lạc nào được lên kế hoạch với phía Israel, chúng tôi cũng chưa được thông báo về bất kỳ điều gì thông qua các kênh chính thức" – hãng tin AFP dẫn lời nguồn tin.

Diễn biến đến trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hòa giải, sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau nhiều thập niên.

Nội các Israel đã họp hôm 15-4 để thảo luận về khả năng ngừng bắn ở Lebanon, một quan chức cấp cao của Israel cho biết, hơn sáu tuần sau khi giao tranh với Hezbollah.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin các quan chức Lebanon cho biết một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm được công bố, tờ Financial Times đưa tin.

Chấm dứt giao tranh ở Lebanon là một trong những điểm mấu chốt trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với việc giải quyết tham vọng hạt nhân của Tehran.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ trước đó cho biết ông Trump "hoan nghênh" việc chấm dứt các cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. Song vị quan chức này nhấn mạnh rằng kết quả đàm phán Israel-Lebanon dù thế nàp đều không liên quan các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông từ ngày 2-3 sau khi nhóm Hezbollah thân Iran tấn công Israel và Israel đáp trả mạnh. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời ở Lebanon, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế.