Thủ tướng Pakistan sang Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, bàn chuyện đàm phán Mỹ-Iran 15/04/2026 10:08

(PLO)- Pakistan và các nước trung gian khác đang khẩn trương sắp xếp một cuộc gặp mới giữa Mỹ và Iran, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đàm phán có thể nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông sẽ thăm Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, hoạt động nằm trong nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, theo đài Al Jazeera.

Trong thông báo ngày 14-4, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cho biết rằng Thủ tướng Sharif đã báo cáo với ông về nỗ lực thảo luận vấn đề đàm phán Mỹ-Iran với các nhà trung gian hòa giải khác và đảm bảo các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ hết hạn vào ngày 21-4.

Tổng thống Zardari kêu gọi Thủ tướng Sharif và các quan chức tiếp tục đối thoại với Mỹ, Iran và các cường quốc chủ chốt khác để duy trì tiến trình tìm kiếm hòa bình.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (trái) gặp nhau trước cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran tại Islamabad (Pakistan) vốn kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vào ngày 12-4. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran

Diễn biến đến trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực về một cuộc gặp thứ hai giữa các phái đoàn Mỹ và Iran sau cuộc đàm phán không có thỏa thuận ngày 12-4 tại Islamabad.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post được đăng tải hôm 14-4 Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đàm phán có thể được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, người đã gặp phó thủ tướng Pakistan hôm thứ Ba, cho biết "rất có khả năng" các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ được nối lại.

“Tôi nghĩ sẽ là không thực tế nếu kỳ vọng… một vấn đề phức tạp, kéo dài như vậy có thể được giải quyết ngay trong phiên đàm phán đầu tiên. Vì vậy, chúng ta cần các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra, và chúng ta cần duy trì lệnh ngừng bắn trong suốt quá trình đàm phán” - ông Guterres nói.

Ngày 14-4, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm thảo luận về đàm phán giữa Tehran và Washington.