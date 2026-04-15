Chiến sự Trung Đông ngày 47: Ông Trump điện đàm ông Modi; Ông Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán vòng 2 với Iran? 15/04/2026 06:40

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Ông Trump nói “có thể sẽ có điều gì đó xảy ra” tại Pakistan; Ông Trump điện đàm ông Modi; Giao tranh Israel-Hezbollah gia tăng.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới trong bối cảnh có nhiều tín hiệu về đàm phán Mỹ-Iran lần hai trước thềm lệnh ngừng bắn 2 tuần kết thúc.

Nhiều tín hiệu về đàm phán Mỹ-Iran vòng hai

Ngày 14-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ The New York Post rằng “có thể sẽ có điều gì đó xảy ra” trong hai ngày tới tại Pakistan khi Mỹ và Iran cố gắng quay lại bàn đàm phán.

Ông Trump nói với một phóng viên của The New York Post đang tác nghiệp tại Islamabad: “Bạn nên ở lại đó, thực sự, vì có thể sẽ có điều gì đó xảy ra trong hai ngày tới, và chúng tôi có xu hướng nghiêng về việc đến đó hơn. Khả năng đó cao hơn, bạn biết vì sao không? Vì thống chế đang làm rất tốt”.

Tổng thống Mỹ đề cập Thống chế Pakistan - ông Asim Munir.

TP Geneva (Thụy Sĩ) cũng từng được nêu như một địa điểm tiềm năng khác cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng ông Trump dường như hạ thấp khả năng này.

“Tại sao chúng ta phải đến một quốc gia chẳng liên quan gì đến việc này?” - ông Trump nói, từ chối tiết lộ ai sẽ đại diện Mỹ tham gia vòng đàm phán tiếp theo nếu diễn ra.

Cũng trong ngày 14-4, đài CNN dẫn nguồn tin rằng Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán thứ hai với Iran trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào tuần tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự họp báo sau cuộc đàm phán với Iran tại Pakistan ngày 12-4. Ảnh: Pool/Jacquelyn Martin

Các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner cũng được cho là sẽ tham dự bất kỳ cuộc gặp thứ hai nào, các nguồn tin cho biết.

Về phía Iran, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời nghị sĩ Esmaeil Kowsari - thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran - rằng Tehran sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán để vạch trần hành vi của Mỹ.

“Iran sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán để vạch trần hành vi của Mỹ, đồng thời luôn sẵn sàng – dưới sự chỉ đạo sáng suốt của giới lãnh đạo – để đánh bại bất kỳ âm mưu vị kỷ nào của Mỹ. Cuối cùng, những hành động như vậy chỉ đẩy Mỹ lún sâu hơn vào vũng lầy và làm tổn hại đến vị thế toàn cầu của nước này” - ông Kowsari nói thêm.

Ông Kowsari tuyên bố Mỹ đã phải chịu một “thất bại đau đớn” và cho rằng ông Trump đang cố gắng tìm cách rút lui khỏi cuộc chiến một cách giữ thể diện, theo IRNA.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nói rằng việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran “có khả năng rất cao” sẽ diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào tuần tới.

“Dấu hiệu mà chúng tôi có được là rất có khả năng các cuộc đàm phán này sẽ được nối lại” - ông Guterres nói.

“Tôi nghĩ sẽ không thực tế nếu kỳ vọng rằng một vấn đề phức tạp và kéo dài như vậy có thể được giải quyết ngay trong phiên đàm phán đầu tiên. Vì vậy, chúng ta cần các cuộc thương lượng tiếp tục và cần lệnh ngừng bắn được duy trì trong khi đàm phán diễn ra” - ông Guterres nói thêm.

Ông Trump điện đàm ông Modi

Ngày 14-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho ông để thảo luận về cuộc chiến ở Trung Đông và tầm quan trọng của eo biển Hormuz, theo hãng tin AFP.

Ông Modi nói đây là một “cuộc trao đổi quan điểm hữu ích”, đồng thời cho biết Ấn Độ “ủng hộ việc giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình sớm nhất có thể”.

“Việc bảo đảm Eo biển Hormuz luôn mở, an toàn và dễ tiếp cận là điều thiết yếu đối với toàn thế giới” - ông Modi viết trên mạng xã hội.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cũng viết trên mạng xã hội rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến, “bao gồm tầm quan trọng của việc giữ cho eo biển Hormuz được mở”.

Giao tranh Israel-Hezbollah gia tăng

Nhóm vũ trang Hezbollah nói rằng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các vị trí của quân đội Israel tại Cao nguyên Golan vào tối 14-4, theo kênh Al Jazeera.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường một cuộc không kích của Israel nhằm vào ngôi làng Srifa ở miền nam Lebanon. Ảnh: Kawnat Haju/AFP

Tuyên bố của Hezbollah cho biết cuộc tấn công đã nhắm vào một trận địa pháo ở Za’oura và sở chỉ huy tiểu đoàn pháo binh ở Odem, bằng việc sử dụng “một phi đội UAV”.

Trước đó, Hezbollah cho biết đã tiến hành 34 đợt tấn công trong vòng 24 giờ qua, nhằm vào nhiều khu định cư của Israel mà nhóm này gọi là “bất hợp pháp”, các điểm tập trung quân và phương tiện quân sự dọc biên giới phía nam Lebanon và ở miền bắc Israel.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam Lebanon, đặc biệt là khu vực quận Tyre và các vùng biên giới lân cận.

Theo cập nhật hằng ngày của Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon ngày 14-4.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh Israel và Lebanon tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập niên.