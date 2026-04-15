Đàm phán Israel-Lebanon tại Mỹ kết thúc, Tel Aviv nói ‘đứng cùng một phía’ với Beirut 15/04/2026 05:22

Ngày 14-4, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon tại thủ đô Washington,D.C. (Mỹ) đã kết thúc, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tiếp theo, theo đài CNN.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter - đại diện của Israel tại cuộc gặp - ca ngợi đây là một “cuộc trao đổi tuyệt vời” và cho rằng hai nước “đứng cùng một phía” trong việc phản đối nhóm vũ trang Hezbollah.

“Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi tuyệt vời kéo dài hơn hai giờ” - ông Leiter nói với phóng viên sau cuộc gặp.

“Hôm nay chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đứng cùng một phía. Chúng tôi đều thống nhất trong việc giải phóng Lebanon khỏi một thế lực chiếm đóng do Iran chi phối mang tên Hezbollah” - nhà ngoại giao Israel nói thêm.

Tuy nhiên, ông Leiter từ chối cam kết về một lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon, đồng thời cho rằng Hezbollah “đang suy yếu hơn bao giờ hết”.

“Về vấn đề ngừng bắn, chúng tôi chỉ đang xử lý một điều duy nhất – và tôi đã nói rất rõ – đó là chúng tôi tập trung vào an ninh của người dân Nhà nước Israel” - ông Leiter nói.

“Người Israel không thức dậy mỗi sáng với ý định phóng tên lửa qua biên giới. Tên lửa đang được phóng vào dân thường của chúng tôi – điều đó sẽ phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ không cho phép Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào các trung tâm dân cư của chúng tôi” - theo ông Leiter.

Đại sứ Israel tại Mỹ cho biết đã có “một số đề xuất và khuyến nghị” được đưa ra từ cuộc gặp, và sau khi trình lên chính phủ mỗi bên, hai phía có khả năng sẽ “tái nhóm họp trong những tuần tới để tiếp tục thảo luận” tại Washington.

(Từ trái sang phải) Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trước cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC, ngày 14-4. Ảnh: Oliver Contreras / AFP

Về phía Beirut, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad nói rằng “thời điểm và địa điểm” cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo với Israel “sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”, đồng thời nhận định cuộc “họp sơ bộ hôm 14-4 mang tính xây dựng”.

“Tôi đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn và việc đưa những người phải di dời trở về nhà. Tôi cũng kêu gọi áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà Lebanon vẫn đang phải gánh chịu do xung đột kéo dài” - bà Moawad nói.

Đại sứ Lebanon tái khẳng định nhu cầu cấp thiết phải thực thi đầy đủ tuyên bố ngừng bắn mà Israel và Hezbollah đạt được vào tháng 11-2024.

“Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” - bà Moawad nhấn mạnh, đồng thời cảm ơn Mỹ đã tổ chức cuộc gặp.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố sau khi cuộc gặp kết thúc, cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp “vào thời điểm và địa điểm được hai bên cùng thống nhất”.

“Mỹ bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán có thể vượt ra ngoài phạm vi của thỏa thuận năm 2024 và hướng tới một hiệp định hòa bình toàn diện” - theo tuyên bố.

“Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch đều phải được đạt được giữa hai chính phủ, với vai trò trung gian của Mỹ, và không thông qua bất kỳ kênh riêng biệt nào. Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này có tiềm năng mở ra nguồn hỗ trợ tái thiết đáng kể và phục hồi kinh tế cho Lebanon, đồng thời mở rộng các cơ hội đầu tư cho cả hai nước” - tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố cũng ghi nhận rằng “Israel bày tỏ cam kết tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng và đạt được một nền hòa bình bền vững, qua đó củng cố an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Về phía Lebanon, tuyên bố cho biết Beirut “tái khẳng định nhu cầu cấp thiết phải thực thi đầy đủ tuyên bố chấm dứt các hành động thù địch vào tháng 11-2024, nhấn mạnh các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đầy đủ của quốc gia, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn và các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết và giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà đất nước vẫn đang phải chịu đựng do xung đột kéo dài”.