Fox News: Hơn 120 tàu đổ về Mỹ lấy dầu giữa chiến sự Trung Đông 14/04/2026 16:28

(PLO)- Đài Fox News đưa tin hơn 120 tàu chở dầu đang hướng tới bờ vịnh Mỹ lấy hàng khi xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy thị trường toàn cầu gấp rút tìm kiếm nguồn dầu thay thế.

Hơn 100 tàu chở dầu rỗng đang đổ về bờ Vịnh nước Mỹ để lấy hàng trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và buộc thị trường phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế, đài Fox News đưa tin ngày 13-4.

Dữ liệu từ các trang theo dõi Tanker Trackers và Marine Traffic cho thấy hiện có 121 tàu chở dầu đang trên đường tới khu vực này, trong đó 68 chiếc là tàu siêu lớn, mỗi tàu có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng dầu.

Bản đồ cho thấy hàng loạt tàu chở dầu rỗng đang hướng về Mỹ giữa chiến sự Trung Đông. Ảnh: Marine Traffic

Giá dầu giảm trong ngày 14-4 nhờ kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran đã làm dịu lo ngại rằng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục bị gián đoạn.

Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, giảm khoảng 1% xuống còn 98,40 USD/thùng, trong khi giá dầu giao dịch tại Mỹ giảm 1,7% xuống còn 97,40 USD/thùng, theo trang oilprice.com.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói rằng Tehran đã liên hệ với Washington về khả năng đạt được một thỏa thuận. Iran chưa lên tiếng.

Trước đó, giá dầu đã tăng vượt mốc 100 USD/thùng sau khi ông Trump ra lệnh phong tỏa các cảng của Iran, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên cuối tuần qua thất bại. Quân đội Mỹ đã chính thức phong tỏa eo biển này từ sáng 13-4.

Cùng ngày 13-4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng giá dầu nhiều khả năng sẽ chạm mức cao nhất “trong vài tuần tới” cho đến khi hoạt động vận tải tàu thuyền qua eo biển Hormuz được khôi phục, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Thế giới Semafor ở Washington,D.C., ông Wright nói rằng giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến khi lưu lượng tàu thuyền “đáng kể” quay trở lại eo biển Hormuz, dù trước đó ông từng nhận định giá dầu có thể sớm giảm.

“Chúng ta sẽ thấy giá năng lượng ở mức cao - thậm chí có thể còn tăng - cho đến khi có lưu lượng tàu thuyền đáng kể qua eo biển Hormuz. Khi đó giá dầu có lẽ sẽ tăng lên mức cao nhất. Thời điểm này nhiều khả năng rơi vào vài tuần tới” - ông Wright nói.