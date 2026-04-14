Mỹ và Iran có thể lại gặp nhau đàm phán trong tuần này 14/04/2026 11:35

(PLO)- Theo nguồn tin từ Mỹ và Trung Đông, hiện các nhà trung gian gấp rút khôi phục đàm phán Mỹ-Iran sau lần gặp nhau không có thỏa thuận ở Pakistan cuối tuần rồi.

Theo một nguồn tin khu vực và một quan chức Mỹ, các nhà trung gian hòa giải của Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang duy trì đối thoại với Mỹ và Iran trong những ngày tới nhằm thu hẹp những khác biệt còn lại và đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, theo trang tin Axios. Trong khi đó theo hãng tin Reuters, 11 nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn.

Các nước trung gian đang nỗ lực để Mỹ và Iran có thể thống nhất được thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn hai bên hết hạn vào ngày 21-4.

"Chúng tôi chưa hoàn toàn bế tắc. Cánh cửa vẫn chưa đóng lại. Cả hai bên đều đang thương lượng. Tình hình như đang ở giữa chợ vậy" – trang tin Axios dẫn nguồn tin khu vực.

Hôm 12-4 các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp của họ tại Pakistan. Sau đó, cả hai đã nói chuyện với đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Araghchi, theo các nguồn tin.

Phía Iran phát tín hiệu cởi mở đàm phán, nói rằng khó có sự đồng thuận ngay lập tức trong lần gặp đầu tiên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng các bên đã chỉ còn cách thỏa thuận một bước nhỏ.

Đại sứ Iran tại Pakistan – ông Reza Amiri Moghadam, người tham gia các cuộc đàm phán, viết trên X rằng các cuộc đàm phán ở Islamabad không thất bại, mà đã đặt nền móng cho một tiến trình ngoại giao.

"Nếu lòng tin và ý chí được củng cố, [chúng ta] có thể tạo ra một khuôn khổ bền vững cho lợi ích của tất cả các bên" - theo ông Moghadam.

Ngày 13-4, phát biểu tại phiên họp hôm 13-4 của Hội đồng Tư pháp Tối cao, Chánh án Tòa án tối cao Iran – ông Gholam Hossein Mohseni Ejei bày tỏ sự sẵn sàng của Tehran trong việc đàm phán và đạt được thỏa thuận, nhưng chỉ trên cơ sở “nguyên tắc và logic”, theo hãng thông tấn Tasnim.

Chánh án Tòa án tối cao Iran – ông Gholam Hossein Mohseni Ejei. Ảnh: TASNIM

Về phía Mỹ, mặc dù cuộc đàm phán ở Islamabad kết thúc không mấy khả quan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vẫn để ngỏ khả năng và hy vọng Iran sẽ quay lại bàn đàm phán.

"Trong những ngày tới, Phó Tổng thống hy vọng họ sẽ xem xét kỹ đề nghị đã nhận được và nhận ra rằng một thỏa thuận sẽ có lợi cho cả hai bên" - quan chức Mỹ cho biết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cho biết các nỗ lực giải quyết xung đột vẫn đang rất khẩn trương, theo Reuters.

Nhà báo Arash Azizi của tờ The Atlantic viết trên mạng xã hội X, dẫn nguồn tin Iran, rằng đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Islamabad vào ngày 16-4. Thông tin này chưa được xác nhận từ cả hai nước.