Mỹ chính thức phong tỏa eo biển Hormuz, đã có tàu phải quay đầu, ông Trump nói đã nhận cuộc gọi ‘từ phía bên kia’ 14/04/2026 05:55

(PLO)- Lệnh phong toả của Mỹ ở eo biển Hormuz có hiệu lực; Đã có nhiều tàu phải quay đầu; Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nhiều nước muốn hỗ trợ Washington, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt hậu quả nếu đàm phán đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ ngày 13-4 đã bắt đầu triển khai phong tỏa các tàu rời cảng Iran, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump: Một số nước đề nghị hỗ trợ

Quân đội Mỹ từ ngày 13-4 đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz, cho biết phạm vi sẽ mở rộng về phía đông tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập sau khi các cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần qua không đem lại kết quả. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy đã có hai tàu quay đầu khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực.

Ông Trump cho biết rằng “một số nước khác” đã đề nghị hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran, song không nêu cụ thể.

“Thành thật mà nói, chúng tôi không cần các nước khác. Nhưng họ đã đề nghị hỗ trợ. Có lẽ ngày mai (14-3) chúng tôi sẽ công bố điều đó” - ông Trump nói.

Bên cạnh đó, ông Trump cảnh báo rằng nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc, thì “mọi chuyện sẽ không dễ chịu” đối với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái). Ảnh: WHITE HOUSE

Mỹ: Hai bên vẫn còn đàm phán

Ông Trump cũng tiết lộ chính quyền Mỹ đã nhận được cuộc gọi “từ phía bên kia” vào sáng cùng ngày, ám chỉ Iran, và cho biết Tehran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống Trump khẳng định điểm bế tắc lớn nhất trong đàm phán với Tehran vẫn là vấn đề hạt nhân, nhấn mạnh rằng “Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết một ưu tiên khác của Mỹ là thu hồi lượng uranium đã làm giàu mà Iran hiện còn nắm giữ.

“Chúng tôi sẽ lấy lại số vật liệu đó. Hoặc là họ giao cho chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ tự lấy” - ông Trump tuyên bố.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington và Tehran vẫn tiếp tục duy trì tiếp xúc và đang có tiến triển trong nỗ lực đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng nói rằng các bên vẫn đang tìm cách giải quyết xung đột, theo Reuters.

Iran cảnh báo hậu quả nguy hiểm

Phản ứng về tình hình ở eo biển Hormuz, hãng thông tấn Fars đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo về “những hậu quả nguy hiểm” từ các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho rằng các động thái này đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực cũng như toàn thế giới.

Ngày 13-4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm cả từ Mỹ, sẽ khiến căng thẳng leo thang mạnh hơn và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng.

“Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của các cường quốc bên ngoài vào an ninh eo biển Hormuz sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng và gia tăng bất ổn đối với an ninh năng lượng toàn cầu” - kênh Press TV dẫn lời ông Talaei-Nik.

Theo ông Talaei-Nik, Iran hiện kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp hay hành động gây hấn nào từ Mỹ hoặc các lực lượng nước ngoài khác.