ẢNH-VIDEO: Cận cảnh 'khủng long sống' khổng lồ bất ngờ trồi lên ngoài khơi Campuchia 13/04/2026 17:34

(PLO)- Tổ chức Bảo tồn Biển Campuchia (MCC) cho biết một cá thể cá mập voi thuộc diện nguy cấp vừa được phát hiện tại quần đảo Koh Sdach, qua đó minh chứng cho tầm quan trọng của các nỗ lực bảo tồn biển.

Mới đây, Tổ chức Bảo tồn Biển Campuchia (MCC) đã phát hiện một cá thể cá mập voi (hay còn gọi là cá nhám voi) thuộc diện nguy cấp tại quần đảo Koh Sdach (Campuchia), trang The Cool Down đưa tin ngày 12-4.

Đội ngũ MCC đã bắt gặp cá thể này vào ngày 14-2 khi nó tiến lại gần tàu của họ, theo tờ Cambodianess.

"Đó thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu. Trong giây lát, có cảm giác như gã khổng lồ hiền lành này đến để gửi lời cảm ơn đội ngũ chúng tôi vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm bảo vệ các vùng biển của Campuchia. Việc chứng kiến các sinh vật biển nguy cấp phát triển mạnh mẽ tại vùng nước này minh chứng rằng những nỗ lực bảo tồn chung của chúng ta tại Campuchia đang mang lại tác động thực tế" - MMC chia sẻ.

Cá thể cá mập voi tại quần đảo Koh Sdach (Campuchia). Nguồn: MMC

Cá mập voi là loài cực kỳ hiếm gặp, dù chúng cũng từng được ghi nhận tại vùng biển Địa Trung Hải. Cá mập voi có thể đạt chiều dài lên tới gần 20 m. Với tập tính ăn sinh vật phù du, chúng được xem là một trong những loài chỉ thị sinh thái quan trọng.

Để sinh tồn, loài này cần tiêu thụ hơn 18 kg sinh vật phù du mỗi ngày. Do đó, nếu cá mập voi có thể trụ lại ở một khu vực nhất định, điều đó đồng nghĩa lượng sinh vật phù du tại đó đủ dồi dào để nuôi dưỡng các loài khác trong chuỗi thức ăn.

Một chuyên gia đã miêu tả về sức hút đặc biệt của loài cá này.

"Khi còn nhỏ, tôi từng tự hỏi việc đối mặt một con khủng long sống sẽ như thế nào, và cá mập voi chính là câu trả lời, bởi chúng đã bơi lội khắp các đại dương trong hơn 70 triệu năm qua" - ông Jonathan Green, nhà sáng lập Dự án Cá mập voi Galápagos, cho biết.

"Chúng là những sinh vật khổng lồ, là loài cá mập lớn nhất từng tồn tại, nhưng đồng thời lại là những gã khổng lồ vô cùng hiền lành” - ông Green nói thêm.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng cá mập voi đang phải đối mặt các điều kiện sống khắc nghiệt do hoạt động của con người gây ra. Hoạt động giao thông đường thủy và ngành công nghiệp đánh bắt cá đã và đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của chúng, trong khi chất thải từ các khu mỏ làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của loài này.

"Việc tôn trọng không gian sống của chúng là điều mang tính sống còn" - đại diện MMC nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến hình ảnh cá mập voi bơi lội tại vùng biển ngoài khơi Campuchia.

"Những bức ảnh thật tuyệt vời" - một tài khoản bình luận.

"Không thể tin được là chúng đã quay trở lại. Quả là một món quà Valentine đáng yêu" - một người dùng khác phản hồi.