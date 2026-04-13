Mỹ cảnh báo bắt tàu nếu tiến vào vùng phong toả Hormuz, bất kể quốc tịch; Trung Quốc, Nga, Anh, Israel... lên tiếng 13/04/2026 20:51

(PLO)- Mỹ cảnh báo bắt tàu nếu đi vào khu vực phong toả, bất kể quốc tịch; Nhiều nước lên tiếng về kế hoạch của ông Trump phong toả eo biển Hormuz, Thủ tướng Anh tuyên bố không ủng hộ; Thủ tướng Đức "không bất ngờ" đàm phán Mỹ-Iran thất bại.

Tình hình Trung Đông chiều tối nay tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin nóng.

Mỹ cảnh báo bắt tàu nếu đi vào khu vực phong toả, bất kể quốc tịch

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ sẽ thực thi lệnh phong toả đối với toàn bộ tàu thuyền, bất kể treo cờ quốc gia nào, hoạt động tại khu vực Vịnh Oman và vùng biển Ả Rập nằm phía đông eo biển Hormuz.

Theo thông báo gửi giới hàng hải mà hãng tin Reuters tiếp cận được, mọi tàu đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong toả mà không có sự cho phép đều có thể bị chặn, chuyển hướng hoặc bắt giữ.

Lưu lượng tàu quanh eo biển Hormuz ngày 13-4. Ảnh: Marine Traffic

“Bất kỳ tàu nào ra vào khu vực phong toả mà không được cho phép đều có thể bị đánh chặn, buộc chuyển hướng và bắt giữ” - CENTCOM cảnh báo.

Tuy nhiên, CENTCOM khẳng định lệnh phong toả sẽ không cản trở quyền quá cảnh trung lập qua eo biển Hormuz đối với các tàu đi đến hoặc xuất phát từ những điểm đến không thuộc Iran.

Nhiều nước lên tiếng về kế hoạch của ông Trump về việc phong toả eo biển Hormuz

Ngày 13-4, nhiều quốc gia đã đồng loạt lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiến hành phong toả eo biển Hormuz, theo hãng tin Al Jazeera.

Ngày 13-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm phong toả eo biển Hormuz và sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến với Iran.

“Dù chịu bất kỳ sức ép nào, Anh cũng sẽ không bị kéo vào cuộc chiến với Iran và không ủng hộ việc phong toả eo biển Hormuz” - ông Starmer chia sẻ với đài BBC.

Theo nhà lãnh đạo Anh, ưu tiên hiện nay là bảo đảm tuyến đường biển này được mở hoàn toàn. “Theo quan điểm của tôi, điều tối quan trọng là phải mở eo biển này và mở hoàn toàn. Đó là điều chúng tôi đã tập trung mọi nỗ lực trong những ngày qua và sẽ tiếp tục thực hiện” - ông Starmer nói.

Cùng ngày, văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để thảo luận về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran diễn ra cuối tuần qua tại Islamabad.

Theo phía Pakistan, bà Takaichi bày tỏ “sự tôn trọng” đối với vai trò trung gian của Islamabad, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Tokyo đối với việc hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Nhật cũng kêu gọi sớm đạt được một thoả thuận cuối cùng nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và bảo vệ các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết Islamabad mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương với Tokyo, đồng thời nhấn mạnh Nhật hoàn toàn ủng hộ tiến trình hoà bình và xem đây là yếu tố quan trọng đối với ổn định khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 13-4 tuyên bố việc duy trì an ninh, ổn định và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Nhấn mạnh Hormuz là tuyến đường huyết mạch đối với thương mại hàng hoá và năng lượng quốc tế, ông Quách cho rằng nguyên nhân gốc rễ gây gián đoạn tại khu vực này là xung đột với Iran và giải pháp là sớm đạt được lệnh ngừng bắn.

“Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế” - ông Quách nói, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ phong toả eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường quốc tế, theo hãng thông tấn TASS.

“Có thể khẳng định với mức độ chắc chắn cao rằng điều này sẽ tác động tiêu cực đến các thị trường toàn cầu” - ông Peskov nói.

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý hiện vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng liên quan kế hoạch của Mỹ. “Nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng và gây khó hiểu, vì vậy tôi xin chưa đưa ra bình luận thực chất vào lúc này” - ông Peskov cho biết.

Ngoài ra, Điện Kremlin xác nhận đề xuất của Nga về việc lưu trữ uranium làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực nhưng chưa được Tehran chấp thuận. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất này trong các cuộc trao đổi với Mỹ và các nước trong khu vực.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẵn sàng cung cấp “mọi thiện chí cần thiết” nhằm giúp hạ nhiệt căng thẳng liên quan Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc áp đặt phong toả hải quân đối với các cảng của Iran, theo tờ The Times of Israel.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 13-4, ông Netanyahu cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trao đổi với ông sau khi trở về từ cuộc đàm phán với Iran tại Pakistan. Theo ông Netanyahu, phía Mỹ cho rằng Iran đã vi phạm cam kết đàm phán khi không mở lại eo biển Hormuz như thoả thuận.

“Thoả thuận là họ ngừng bắn và Iran phải lập tức mở eo biển Hormuz, nhưng họ đã không làm như vậy. Phía Mỹ không thể chấp nhận điều đó” - ông Netanyahu dẫn lời ông Vance.

Ông Netanyahu cũng cho biết Mỹ đang tập trung vào mục tiêu loại bỏ toàn bộ vật liệu làm giàu uranium của Iran và ngăn Tehran tiếp tục làm giàu uranium trong nhiều năm, thậm chí hàng thập niên tới. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh Tel Aviv và Washington đang phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Iran.

“Những tuyên bố cho rằng giữa chúng tôi có bất đồng là hoàn toàn sai sự thật. Thực tế hoàn toàn ngược lại” - ông Netanyahu nói. Ông khẳng định mức độ phối hợp hiện nay giữa Israel và Mỹ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Thủ tướng Đức "không bất ngờ" đàm phán Mỹ-Iran thất bại

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc đàm phán diễn ra cuối tuần qua tại Islamabad (Pakistan) giữa Mỹ và Iran, theo đài CNN.

Phát biểu tại Berlin sáng 13-4, ông Merz nói rằng ông không bất ngờ khi các cuộc đàm phán tại Islamabad đổ vỡ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AFP

“Tôi không ngạc nhiên trước quyết định chấm dứt đàm phán tại Islamabad. Ngay từ đầu, tôi đã không có cảm giác rằng các cuộc thảo luận này được chuẩn bị một cách đầy đủ” - ông Merz nhận định.

Nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng tiến trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao sẽ không thể diễn ra nhanh chóng, đồng thời cảnh báo tác động kinh tế từ cuộc xung đột sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. “Đây sẽ tiếp tục là một tiến trình dài hạn và chúng ta sẽ còn cảm nhận hậu quả của cuộc chiến này trong thời gian dài, kể cả sau khi nó kết thúc” - ông Merz nói thêm.

Tuần trước, ông Merz từng bày tỏ hoài nghi về triển vọng của đàm phán, cho rằng hoà bình vẫn còn là mục tiêu rất xa vời.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng “giải pháp ngoại giao hiện là con đường duy nhất để chấm dứt những gì đang diễn ra”, đồng thời khẳng định Đức có “lợi ích căn bản trong việc thúc đẩy thành công ngoại giao”.

Liên quan tuyên bố của ông Trump về việc phong toả eo biển Hormuz, người phát ngôn cho rằng đây là động thái nhằm gia tăng sức ép.