Hiểu thế nào về lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz? 13/04/2026 08:40

(PLO)- Mỹ tuyên bố phong toả hoạt động hàng hải Iran tại eo biển Hormuz sau khi đàm phán đổ vỡ, vẫn cho phép tàu quốc tế quá cảnh nếu không ra vào các cảng của Tehran.

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân nước này sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, theo đài CNN.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng 13-4 (theo giờ miền đông Mỹ, tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), theo yêu cầu của ông Trump.

“Lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Eo biển Hormuz. Ảnh: NASA

Theo CENTCOM, các tàu không di chuyển đến hoặc rời khỏi cảng của Iran vẫn sẽ được phép đi lại tự do qua eo biển Hormuz. Lực lượng CENTCOM khẳng định sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz để đến hoặc rời các cảng không thuộc Iran.

“Thông tin bổ sung sẽ được gửi tới giới hàng hải thương mại thông qua thông báo chính thức trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Tất cả thủy thủ được khuyến cáo theo dõi các bản tin ‘Thông báo hàng hải’ và liên hệ với lực lượng hải quân Mỹ qua kênh vô tuyến hàng hải số 16 khi hoạt động tại khu vực vịnh Oman và vùng tiếp cận eo biển Hormuz” - theo tuyên bố của CENTCOM.

Sau bài đăng của CENTCOM, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên mạng xã hội X một bài đáp lại lời đe dọa phong tỏa hải quân của Mỹ, kèm hình ảnh bản đồ giá xăng tại các trạm gần Nhà Trắng.

“Cứ tận hưởng mức giá xăng hiện tại đi. Với cái gọi là ‘phong tỏa’, các người sẽ sớm phải nhớ nhung thời xăng chỉ 4 đến 5 USD/gallon” - ông Ghalibaf viết.

Ngoài ra, cùng ngày 12-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz vẫn “mở cho hoạt động qua lại vô hại của tàu dân sự” theo đúng luật pháp quốc tế.

Theo IRGC, mọi tàu quân sự tiếp cận khu vực này sẽ bị xem là vi phạm lệnh ngừng bắn và “sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, theo hãng tin Al Jazeera.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc IRGC ngày 12-4 cảnh báo rằng bất kỳ “động thái sai lầm” nào tại eo biển Hormuz sẽ khiến các đối thủ của Tehran rơi vào “những vòng xoáy chết chóc”, theo hãng tin Sepah News.

Lực lượng này cho biết các máy bay không người lái của Iran đang giám sát theo thời gian thực toàn bộ diễn biến tại eo biển chiến lược nói trên.

IRGC đồng thời khẳng định mọi hoạt động di chuyển trong khu vực hiện nằm dưới “sự kiểm soát hoàn toàn” của các lực lượng vũ trang Iran.